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《鏡週刊》昨料中台北地檢署將柯文哲的愛將「橘子」許芷瑜從證人改列被告，並稱北檢「預計」聲請延押柯文哲。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（23）日再嗆台灣的偵查不公開淪為大笑話，「給你押了2個月還不夠耶！」並直指《鏡週刊》跟台北地檢署之間的關係「臭不可聞」。針對週刊報導京華城案偵辦進度屢屢命中，滯日的「橘子」許芷瑜確實改列被告，黃國昌今在立院受訪時痛批：「台北《鏡週刊》跟台北地檢署彼此之間的關係臭不可聞，我已經公開質詢過非常多次了。」他提起先前帶秘密證人應訊，結果內容被週刊披露出來「為陳歐珀洗地」一事，到現在最高檢察署檢察總長邢泰釗都還沒有給個交代。當初他質詢時，邢泰釗還說自己對此痛心疾首，「請問總長你心痛完了嗎？痛心疾首半年心痛完了嗎？」至於週刊報導稱，北檢「預計」聲請延押柯文哲等，黃國昌則質疑：「給你押了2個月還不夠耶！押了2個月找不到金流證據，現在繼續要聲請延押？」黃國昌認為，如果每天晚上的政論節目內容都是真的，「代表檢調手上應該證據滿滿，那為什麼不起訴呢？」