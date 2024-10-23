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▲東北風明顯偏強，臺南至雲林、新竹以北沿海空曠地區及苗栗至彰化、基隆北海岸、恆春半島、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至11級強陣風，澎湖、蘭嶼、恆春半島易有10至12級強陣風。（圖／取自中央氣象署）

今（23）日受到東北季風加潭美颱風（國際命名：TRAMI）影響，北台灣降溫降雨，中央氣象署稍早也發布豪雨特報，提醒民眾東北季風影響，今（２３）日臺北市山區有局部豪雨，臺北地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水；並且臺南至雲林、新竹以北沿海空曠地區及苗栗至彰化、基隆北海岸、恆春半島、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至11級強陣風。豪雨：臺北市山區大雨：臺北市、宜蘭縣山區影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區今（23）日東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；基隆北海岸、臺灣東北部及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，尤其東北部山區有局部豪雨發生的機率，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明（24）日東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其基隆北海岸及大臺北山區、東北部山區、東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部地區有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；今、明兩天臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，並有３至６公尺左右浪高，請注意。