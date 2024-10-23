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環境部今（23）日表示，10/21已正式公告碳費徵收費率，一般費率每公噸新台幣300元，優惠費率A、B分別為50元、100元，明（2025）年元旦正式生效開始計費，2026年5月申報繳費。環境部今日發布新聞稿指出，依據碳費費率審議會決議費率建議，核定碳費費率並完成相關法制作業程序後，於10/21公告「碳費徵收費率」，一般費率每公噸新台幣300元，符合減量標準較嚴格的行業別指定削減率規定者，享優惠費率A每公噸50元；符合技術標竿指定削減率規定者，享優惠費率B每公噸100元。環境部表示，根據「碳費收費辦法」規定，碳費徵收對象在2026年5月就要依照2025年全年度的溫室氣體排放量計算，並且繳交碳費。碳費徵收是以減量為出發點，徵收對象若提出自主減量計畫達到減量指定目標者，則可以申請核定優惠費率。為了協助徵收對象順利銜接碳費制度，環境部表示，將辦理自主減量計畫研擬說明會。同時，經濟部也將啟動相關輔導機制，提供產業專業技術諮詢及輔導，協助產業申請自主減量計畫，爭取適用優惠費率。