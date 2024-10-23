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▲Insta360 Ace Pro 2 新機功能一圖看完。（圖／翻攝官網）

▲Insta360 Ace Pro 2 有雙晶片的加值之下，提高了夜拍的畫面細膩度。（圖／翻攝官網）

積極拓展全景、運動相機的Insta360，發表最新運動相機Insta360 Ace Pro 2，同樣延續Leica鏡頭，感光元件為1/1.3吋且可拍攝8K高畫質影片，新機還加入雙 AI 晶片，讓演算能力提升，夜拍也會更加細膩，螢幕採用2.5吋翻轉觸控設計，同時提供全新防風設計，有望提升收音品質，售價15990元，台灣即日起開賣。全新登場的Insta360 Ace Pro 2，相較於上一代Ace Pro提供多項升級，搭載全新1/1.3吋8K CMOS感光元件，提供8K 30fps和4K 60fps錄影，相較於上一代僅能支援8K 24fps和4K 30fps，新機在錄影選擇上更加靈活多樣，同時首度搭載雙AI晶片技術，大幅提升影像處理速度和降噪效果，特別是在低光環境下的表現顯著改善在拍照性能上，Ace Pro 2的拍照畫素從4800萬畫素提升至5000萬畫素，用戶可拍攝更加細緻、清晰的影像。不僅如此，防水性能也進一步強化，裸機防水深度從10米升級至12米，廣角的部分，從151度提升到157度。螢幕為2.5吋，延續翻轉觸控式螢幕，無論是拍攝Vlog、自拍還是運動場景，都能明確構圖。此外，Ace Pro 2還加入了可拆卸的防風罩設計，可降低風噪音，提升錄音品質。並支援AI自動剪輯功能，讓用戶僅需上傳素材，即可自動生成創意影片，無論是選擇模板還是配樂都變得更為簡單直觀。