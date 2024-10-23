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近日民眾黨的小草號召組成「TPPR白色遊騎兵團」，目的是要舉辦活動、課程，還要進行武術訓練以便對抗「青鳥」，發起人原稱場地會跟民眾黨高雄市黨部商借，但遭黨部切割，雙方起爭執。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（23）日被問及此事時，則僅回應「毫無所悉」。號稱「TPPR白色遊騎兵團」的小草組織，日前在柯粉臉書社團發文表示，他們要在南部舉辦活動，內容包括「盧梭、馬基維利主義、無產階級、政治流動理論以及一些區域政治學的討論。然後我們會進入武術訓練，說是強身健體也好，說是未來跟青鳥對抗也可以，總之會有一些木劍、竹刀，還有基礎擒拿術的訓練。」發起人說門票價格隨喜，場地會跟高雄黨部借。不過，民眾黨高雄市黨部昨則緊急發出公告稱「近期接受到反應，有黨員在未經黨部同意之下，擅用高雄黨部之名義，發布非官方活動資訊，在此嚴正說明，皆與本黨部立場無關！」黨部並強調黨員應遵守黨紀，否則將送中評會依黨紀處分之決議，予以嚴懲。立委黃國昌今在立院被問及相關爭議時，僅強調「毫無所悉」，未做其他回應。