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▲最新中央氣象署「潛勢預測圖」顯示，第20號輕度颱風「潭美」，直接侵襲台灣的機率已降至0%（圖左）；最新歐洲模式系集模擬圖顯示，各別模擬路徑分散在其兩側，但相當收歛（右圖）。（圖／取自「氣象推廣應用基金會」）

▲明天、週五（24、25日）「潭美」外圍環流受地形抬升，迎風面北部、東半部有大量降雨的機率。（圖／中央氣象署提供）

潭美颱風（國際命名：TRAMI）威脅逼近，氣象專家吳德榮指出，雖颱風直接侵襲台灣的機率已降至0%，不過潭美颱風環流很大，其外圍環流受地形抬升，已對迎風面構成大量降雨的條件，迎風面北部、東半部有豪雨發生機會，且北部、東半部明顯轉涼，不過幸運的是，由於北方冷空氣未及時南下，因此颱風颱風「秋颱共伴效應」並不明顯。氣象專家吳德榮於氣象應用推廣基金會預報指出，最新（23日2時）中央氣象署「潛勢預測圖」顯示，第20號輕度颱風潭美，25日2時中心已通過呂宋島、進入南海，28日2時已在海南島南方海面；不確定範圍已大幅縮小、直接侵襲台灣的機率已降至0%。最新（22日20時）歐洲（ECMWF）模式系集模擬圖顯示，系集平均路徑近似「潛勢預測圖」的路徑，各別模擬路徑分散在其兩側，但相當收歛。由於「潭美」中心結構並不強，但環流很大，其外圍環流受地形抬升，已對迎風面構成大量降雨的條件。由於北方冷空氣未及時南下，故無因冷暖空氣輻合、形成滯留鋒雨帶，籠罩北部、東北部；明天、週五（24、25日）「潭美」外圍環流受地形抬升，迎風面北部、東半部有大量降雨的機率；台灣附近海面及部分陸地、沿海有強風，應注意氣象署發布的特報；背風面的平地受中央山脈屏障、影響小，但山區仍有較大雨勢。北部、東半部明顯轉涼，其他地區氣溫略降。最新模式模擬顯示，週六（26日）「潭美」漸行漸遠、東半部有明顯降雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨，仍需注意較大雨勢；下週日（27日）大氣不穩定，午後山區及中南部易有對流發展。週末兩天氣溫明顯回升，白天熱、早晚微涼。下週一、二（28、29日）另一波東北季風影響，北台轉涼，北部、東半部有局部短暫雨。中央氣象署預報指出，今年第20號輕度颱風潭美，凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方９３０公里之海面上，向西北轉西進行，今、明兩天將通過呂宋島接著進入南海，直接影響臺灣的機率低，但受其外圍環流及東北季風影響，今晚至週五迎風面地區容易有大雨或豪雨，山區及北海岸甚至有局部豪雨等級以上降雨，請多留意。今天（23日）東北季風持續增強，迎風面的北部及東北部地區會有間歇性的降雨，其中基隆北海岸、東北部山區及大臺北山區下雨時間長，容易出現局部大雨，尤其東北部山區雨勢明顯，有局部豪雨發生的機率，花蓮、臺東及恆春半島隨著颱風外圍環流接近，時間愈晚降雨也會愈明顯，至於中南部及澎、金、馬仍維持多雲到晴。北臺灣整天濕涼，氣溫介於攝氏22至25度，其他地區白天高溫攝氏28至30度，感受舒適溫暖，而低溫為攝氏23至25度。