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▲李光耀故居的棄留問題成為兄弟兩人對簿公堂的導火線。（圖／翻攝自臉書）

新加坡開國總理李光耀的兩個兒子，前任新加坡總理兼現任國務資政李顯龍與李顯揚兄弟因遺囑案件問題，兩人反目成仇。李顯揚在22日宣布已獲英國批出政治難民身份，並指自己遭打壓，懼怕回國遭受迫害，消息引來國際輿論。綜合外國媒體報導，李光耀共有3名子女，分別是長子李顯龍、女兒李瑋玲及幼子李顯揚。李光耀在2015年逝世後，他的故居處置問題引發兄弟相爭，最終使兄弟決裂。根據李光耀的遺囑，他希望在逝世後拆除他的故居，也曾公開表示，不希望讓其故居成為旅遊勝地，稱這會成為國家的財政負擔。2017年李顯揚及李瑋玲指責大哥李顯龍違背父親遺願，未拆除其故居是為延續政治權力。李顯揚當時更發出公開信，批評李顯龍有強烈權力慾望，企圖保留父親故居，轉化成政治資本，他甚至直言：「無論是做為哥哥或是國家領袖，我們已經對李顯龍失去了信任。」李氏兄弟反目成仇人，2019年李顯揚更加入新加坡前進黨，與李顯龍的人民行動黨公然對立，並批評李顯龍帶領的人民行動黨迷失方向。而李光耀遺囑官司的法律程序持續多年，李顯揚夫婦更爆出「假口供事件」，兩人被指在司法程序中提供假口供，兩人在2022年6月後便離開新加坡，一直沒有返回母國，即使2024年10月9日姊姊李瑋玲過世，李顯揚也稱不會親自回國參加葬禮。根據李顯揚2024年10月22日在臉書的貼文，他在2022年以新加坡政府迫害他及其家人為由，向英國申請政治庇護，如今自己的政治難民身份已獲批准。對此新加坡政府於同日回應，李顯揚的主張毫無根據，聲稱遭迫害的說法是子虛烏有，兄弟私事鬧上國際版面，引發外界關注。