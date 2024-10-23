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NBA美國職籃2024-25例行賽今（23）日正式開戰，洛杉磯湖人在主場迎戰明尼蘇達灰狼，而本場比賽在第二節剩下4分鐘時，湖人一哥「詹皇」LeBron James以及其大兒子Bronny James則是同時被換上場，也正式成為NBA歷史上首度出現「父子同台」的畫面，寫下歷史新頁。本場比賽「皇之子」Bronny James在第二節剩4分鐘時，與老爸Lebron James一同被換上場，寫下NBA新紀錄，而當比賽進行至第二節剩下約莫2分鐘左右時，這時候LeBron James接獲到隊友的傳球，且眼看沒有人看防，，也親眼見證到父親完成這次漂亮的進攻回合。這樣的片段在網路上發布之後，也迅速引發話題，許多美國網友並紛紛留言寫下：，分別是MLB的Ken Griffey與Ken Griffey Jr.以及Tim Raines、Tim Raines Jr.，此外還有NHL的Ted Nesser、Charlie Nesser，NFL的Gordie Howe、Mark Howe、Marty Howe，三代也都曾上演父子同台，而Lebron James和Bronny James則是北美4大運動中第5對上演父子同台的父子檔。