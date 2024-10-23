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▲環狀線在403大地震下，導致139項設施受損，在捷運局趕工下，最快年底可復駛。（圖／翻攝畫面）

▲三鶯線串聯「土城、三峽、鶯歌」，目前進度78.5%，最快2025年底即可啟動試營運。（圖／資料照片）

▲汐東線主體工程已決標，預計年底簽約、明年開工，整體工程預計2032年完工。（圖／記者陳韋帆攝）

新北捷運一次出現三個好消息！新北市長侯友宜今(23)日表示，環狀線在捷運局、工程人員努力下，工期從14個月縮短至8個月，而三鶯線進度已達78.5%，預計明年測試，汐東線主體工程則在近日決標完成，將於明年開工。新北環狀線受到花蓮403地震損毀，原預計修復工程期須14個月，搭乘民眾一片哀嚎，目前縮短至8個月，最快今年底復駛；三鶯線工程如火如荼進行中，目前進度78.5%，若一切順利，明年即可啟動測試；汐東線主體工程則在近日決標完成，將於年底簽約、明年開工。花蓮403大地震造成新北市環狀線部分損毀，「中和-板橋」多處錯位，導致環狀線四大行政區「新店、中和、板橋、新莊」搭乘民眾不便，尤其在侯友宜當時宣布修復期需要14個月，更是讓乘客們一片哀嚎。侯友宜指出，環狀線有9跨鋼箱梁(6跨簡支梁、3跨連續梁)位移，共139項設施受損，至今已完成5跨簡支梁復位並更換為優化後的盤式支承設施、增設永久防落橋及抗拉拔裝置為第二道防線，目前在捷運局、施工團隊努力下，原先評估的14個月順利突破瓶頸縮短6個月，確認安全無虞情況下，力拚年底全線復駛。三鶯線目前總體進度已達78.5%，預計今年10月「軌通」全線軌道完成，11月完成無人駕駛動態測試，12月「管通」全線交付機電，明年2月進行LB04(橫溪站)-LB08(鶯歌站)系統整合測試，倘若9月全線列車開始動態測試都能達標，2025年底即可啟動試營運。汐東線主體工程10月22日宣布決標，預計年底簽約、明年開工，未來將銜接民生線台北市段與基隆捷運，橫跨新北、台北、基隆三縣市，目前首要工程，須先完成吉林街及福德三路拓寬，主題工程方能進場施工，最快2026年2月完成，整體工程預計2032年完工。捷運局長李政安表示，新北捷運目前六線齊發，包含捷運三鶯線、萬大中和線、土城樹林線、南北環線、汐止東湖線及基隆捷運、淡海輕軌第二期正加緊施工，興建57公里、51座車站；2030願景每10萬市民將享有3座車站，新北將成為國際級大城市；未來更規劃新北市將擁有180公里168座車站，每10萬市民將享有4座車站，超越東京、首爾，建構以捷運車站為中心的安居樂業生活圈。