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▲「臺中勤美洲際酒店」今日正式開幕，酒店坐落於臺中繁華的商業區，毗鄰草悟道街區。（圖／記者葉盛耀攝）

▲臺中勤美洲際酒店不僅獲得IHG Green Engage環保“綠色參與”計劃的第一級標章，更取得臺灣黃金級綠建築標章。（圖／記者葉盛耀攝）

▲臺中勤美洲際酒店共有206間客房。（圖／記者葉盛耀攝）

▲客房沐浴備品則使用IHG洲際酒店集團指定的知名瑞典品牌BYREDO，有專屬洲際酒店的BLANCHE香型。（圖／記者葉盛耀攝）

▲因房間大多配備大面積落地窗，下午入住，將有機會看到灑落陽光。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台中勤美洲際酒店設施包括彷若隱藏於樹林秘境間的戶外游池。（圖／記者葉盛耀攝）

▲一樓「葉與藤」大廳酒吧提供精緻的下午茶與酒飲。（圖／記者葉盛耀攝）

▲二樓「明娟樓」主打粵式料理，由國宴中餐主廚吳錫卿帶領團隊，推出菜色。（圖／記者葉盛耀攝）

▲二樓的「采月鍋品」，標榜臺式精品火鍋，將有多款包含麻辣鍋在內的湯底。（圖／記者葉盛耀攝）

▲臺中勤美洲際酒店目前還攜手BMW，推出酒店開幕聯名專案「電馭巔峰 奢華啟程 BMW Excellence Drive Experience」，內含三種房型選擇，每房9,800元起。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館標榜每一間客房均可欣賞日月潭景致，圖為雅緻氛圍的大廳空間。（圖／此為空間模擬圖，漢來日月行館提供）

由勤美集團攜手IHG洲際酒店集團直營管理的旗下奢華品牌酒店 「臺中勤美洲際酒店」今（23）盛大揭幕，建築外觀由享譽國際的李祖原建築事務所與建築設計公司Handel Architects共同打造，擁有206間客房，玉木備品使用高檔瑞典品牌BYREDO，酒店設備包含戶外游池、健身中心及17樓的洲際行政俱樂部，與挑高無樑柱的宴會空間及4間獨立會議室，酒店設有4間餐廳、1間酒吧，《NOWnews今日新聞》搶先開箱房間設施以及大廳酒吧、中式餐廳、火鍋餐廳。「臺中勤美洲際酒店」酒店坐落於臺中繁華的商業區，毗鄰草悟道街區，內部空間設計體現了當代精奢風格，充滿臺灣島嶼及城市文化的深厚底蘊。IHG集團指派擁有深厚商業背景的總經理埃里克·斯旺森（Eric Swanson）帶領團隊，以品牌核心「洲際人生，知行天下」的全球視野為主軸，開創奢華新典範。埃里克·斯旺森（Eric Swanson）表示：「臺中不僅具備南來北往便捷的交通網絡，更是一個充滿活力的商務與觀光中心，融合了創新與傳統。臺中勤美洲際酒店將致力於展現臺灣的好客之道，更將傳遞洲際酒店品牌“以善為本、以誠待客”的摯真待客之道。」勤美集團董事，也是酒店業主代表何佩芬則提到：「洲際酒店品牌已有數十年，歷久彌新。勤美結合旗下建築、設計與文化資源，以及IHG洲際酒店集團的專業團隊，將這座酒店打造成一座『垂直美術館』。」臺中勤美洲際酒店的建築外觀由享譽國際的李祖原建築事務所與建築設計公司Handel Architects共同打造。酒店建築規劃與外觀獨具美感，內部空間設計以臺灣特有的低、中、高海拔動植物為靈感，展現當代精奢風格。酒店每處角落都充滿臺灣島嶼及城市文化精髓，像是二樓以臺灣珍稀鳥類如臺灣藍鵲、五色鳥、帝雉等為視覺元素；三樓宴會與會議空間則以蝴蝶為主題，重現臺灣蝴蝶王國的絢麗氛圍；六至十樓客房樓層展示低海拔植物及鳳頭蒼鷹的藝術美感。臺中勤美洲際酒店不僅獲得IHG Green Engage環保「綠色參與」計劃的第一級標章，更取得臺灣黃金級綠建築標章，結合樓宇自動化系統，智慧化控制照明減少耗電，達成節能與舒適兼具的效果落實環境保護。臺中勤美洲際酒店共有206間客房，每間配置65吋LG智慧型旅館電視、Nespresso膠囊咖啡機、新一代Dyson Supersonic吹風機等現代風格兼具功能與雅緻。客房沐浴備品則使用IHG洲際酒店集團指定的瑞典品牌BYREDO，並有專屬洲際酒店的BLANCHE香型。因房間大多配備大面積落地窗，下午入住，將有機會看到灑落陽光如沐浴於金粉迷幻空間之中。酒店設施包括彷若隱藏於樹林秘境間的戶外游池、24小時健身中心及17樓的洲際行政俱樂部，並規劃了1間挑高無樑柱的宴會空間及4間獨立會議室。臺中勤美洲際酒店打破美食疆界，旨在提供賓客最驚豔的餐飲體驗，強調在地新鮮食材，由產地到餐桌。酒店設有4間餐廳、1間酒吧，包含大廳酒吧、義式餐廳、中式餐廳、火鍋餐廳及運動酒吧。一樓「葉與藤」大廳酒吧提供精緻的下午茶、來自新舊世界的葡萄酒、香檳和大師調酒，並以糕點推車桌邊服務增添奢華體驗。一樓還有「沐檸」義式料理餐廳，擁有自然光和大片落地窗欣賞綠意景觀，餐廳供應經典洲際早餐與精選午、晚餐，以及豐盛的週末自助早餐，嚴選當地農場食材，推崇永續飲食。二樓「明娟樓」主打粵式料理，由國宴中餐主廚吳錫卿帶領團隊，推出單點式菜色，融合在地與傳統中式精髓。同處二樓的臺式精品火鍋「采月鍋品」，由專人桌邊服務，將有多款包含麻辣鍋在內的湯底。最後，創意翻轉打造出的全新型態運動酒吧「Rolling Bar」，由知名設計師方序中操刀，將人們心中的玩心轉化為秘密基地，融合了1980年代的復古未來主義與亞洲運動酒吧氛圍，將運動體驗帶入酒吧中，預計12月才開幕。臺中勤美洲際酒店目前還攜手BMW台灣總代理汎德，推出酒店開幕聯名專案「電馭巔峰 奢華啟程 BMW Excellence Drive Experience」，內含三種房型選擇，每房9,800元（10%服務費及5%稅金另計）起，入住賓客可享迎賓小點、雙人洲際經典早餐與非凡晚餐，以及BMW原廠精品。並額外獲得2,000點IHG優悅會會員點數，選擇入住行政樓層或套房的賓客，還能享有洲際行政俱樂部專屬禮遇。入住期間，有機會駕馭全新BMW iX豪華純電旗艦休旅。至於南投日月潭，則將迎來最新渡假飯店！漢來飯店事業群旗下首間度假飯店「漢來日月行館」預計今年底也將開幕，斥資11億元打造，坐落於涵碧半島制高點隱密湖畔，漢來日月行館可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀，且號稱每個房間都可欣賞到潭景。全館共92間客房與套房，房型自15坪至108坪、全數採用頂級客房設備，最大賣點是每間客房更全數配備專屬陽台與溫泉池，不用踏出房門就能獨享環繞日月潭的日夜晨昏景色，體驗採自深度1,600公尺，被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉。餐飲部份，則設有全日餐廳、頂級粵菜餐廳。