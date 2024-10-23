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近年最亮的「紫金山．阿特拉斯」彗星，引發許多天文愛好者和民眾上山追星，也使得合歡山武嶺在日前湧現人潮。不過卻因為武嶺停車場機車車道僅收10元銅板，讓不少機車族抱怨無兌幣機器也沒有電子支付設施，實在不便民。對此，林業及自然保育署已隨即委託廠商研議增加電子支付系統設備，目前已完成悠遊卡及一卡通電子支付系統，歡迎民眾多加利用。林業及自然保育署南投分署表示，合歡山三處停車場於今年4月初實施收費以來，因位處高山偏遠，且停車場出入口受到現場地形限制及電力系統不穩定等因素，委託廠商僅能在機車道先設置單一通道，以投幣方式繳費較為簡易。為了提升服務效能，林業及自然保育署南投分署表示，已委託廠商規劃及測試電子支付系統，並在10/18完成悠遊卡及一卡通電子支付系統設備的增設，廠商也回饋上週假日使用情形，目前電子支付使用率約3到5%，後續會再檢討遊客使用需求及場地可行性，研議是否增設兌幣機。至於增加其他電子支付方式，林業及自然保育署南投分署表示，目前受到場地限制，無法設置車牌辨識裝備，且機車採取計次收費，先以現金及悠遊卡或一卡通較為便利實用，未來會再檢討評估，以期整合其他支付系統，便於民眾使用。此外，林業及自然保育署南投分署呼籲，近期追星人潮及車潮便多，尤其週末假日凌晨，有不少民眾湧入及塞爆武嶺周邊道路，使得警察單位到場疏導交通及取締，呼籲民眾遵守交通規則，不要隨便停車，注意行車安全。