我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《鞋槓人生》主持人「十八天」為了成功搶到周杰倫演唱會門票，特別包下專業電競直播間，但最後仍失敗。（圖／十八天提供）

▲《鞋槓人生》主持人「十八天」沒搶到周杰倫的票，喊話周杰倫身為球友拜託賜票。（圖／十八天提供）

▲周杰倫演唱會中午12點開搶，藍圈圈轉了約20分鐘，4場15萬張門票全沒了。（圖／拓元售票系統）

周杰倫的台北大巨蛋演唱會，引發了搶票狂潮。《NOWnews今日新聞》節目《鞋槓人生》主持人「十八天」為了成功搶到周杰倫演唱會門票，甚至特別包下專業電競直播間，動用12台電腦同步搶票，但最終仍然失敗。他向《NOWnews今日新聞》表示，無奈之餘也只能向周杰倫「跪求」：「周董，我們還一起打過球，可以給我兩張票嗎？」這一句話道出了無數粉絲的心聲，畢竟這次的搶票過程比預期更為激烈 。自2000年出道以來，周杰倫憑藉他的創作才華與獨特的音樂風格迅速崛起，並成為華語流行音樂界的巨星。他的演唱會不僅在台灣受歡迎，甚至遍及全球各地。本次台北大巨蛋演唱會是他睽違7年來首次在台北舉行個人演唱會，吸引了眾多粉絲。不論是新台幣6,880元的VIP票，還是新台幣1,880元的一般票，都在極短時間內售罄，顯示出他身為天王的市場價值與全球影響力 仍是華人之巔。這次搶票風潮展現了周杰倫的超高人氣，許多粉絲為了親臨現場，不惜花費大量時間和精力在網路搶票。然而，對於那些未能成功購票的人來說，購買演唱會的周邊商品成為了替代方式，滿足他們對偶像的熱情。演唱會的周邊商品從服裝到配件，都是快速銷售的熱點，並且成為了粉絲間交換或紀念的重要物品。因此沒搶到票也沒關係，周邊商品還可以再搶一次。