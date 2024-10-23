新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫日前執行巡邏勤務時，遭30歲女毒販陳嘉瑩開車拖行500公尺，導致重傷殉職，民眾黨立委黃國昌昨出席告別式，他今（23）日質詢時說，該女毒蟲已經不是第一次吸食毒品，但一犯再犯、法官卻一再輕判，「這樣的刑事司法體系，到底保護了誰？有什麼預防效果？」
黃國昌說，他昨天去參加劉宗鑫的告別式，離開前他向劉的遺孀致意，請她保重，劉的遺孀則表示，「拜託，照顧好警察」。他看著劉的遺孀，抱著孩子，感到相當不捨。他檢視該女毒販，第一次施用毒品判戒癮治療，接著4次被抓到施用二級毒品，居然全部都是易科罰金，抓到一次只要罰3萬元。
黃國昌問，這樣的處罰有什麼矯治效果？司法院刑事廳長李釱任回，會對法官做教育訓練。黃國昌不滿，爆氣怒吼，「這是今天才發生的嗎？這樣輕判有什麼效果？搞到現在社會大眾看到的是，一個媽媽牽著4歲小孩，手上抱著未滿一歲的嬰兒。這樣的刑事司法制度到底保護了誰？」。
黃國昌也提到，吸食二級毒品與三級毒品的處罰落差非常大，連內政部長劉世芳都認為，依托咪酯所造成的危害應提升至二級毒品。他問法務部長鄭銘謙，從去年開始依托咪酯才列為三級毒品，這樣的速度你滿不滿意？鄭回，「這部分已經公告…」黃國昌說，「所以你滿意了，但我完全不滿意」。
黃國昌說，希望將依托咪酯列為二級毒品，鄭銘謙同意，並說希望快的話，年底、這個會期前把它升級至二級毒品。
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黃國昌問，這樣的處罰有什麼矯治效果？司法院刑事廳長李釱任回，會對法官做教育訓練。黃國昌不滿，爆氣怒吼，「這是今天才發生的嗎？這樣輕判有什麼效果？搞到現在社會大眾看到的是，一個媽媽牽著4歲小孩，手上抱著未滿一歲的嬰兒。這樣的刑事司法制度到底保護了誰？」。
黃國昌也提到，吸食二級毒品與三級毒品的處罰落差非常大，連內政部長劉世芳都認為，依托咪酯所造成的危害應提升至二級毒品。他問法務部長鄭銘謙，從去年開始依托咪酯才列為三級毒品，這樣的速度你滿不滿意？鄭回，「這部分已經公告…」黃國昌說，「所以你滿意了，但我完全不滿意」。
黃國昌說，希望將依托咪酯列為二級毒品，鄭銘謙同意，並說希望快的話，年底、這個會期前把它升級至二級毒品。