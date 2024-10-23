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美國航空巨頭波音公司（Boeing），近來面臨生產飛機事故頻傳、數萬員工大規模罷工夾擊，最新又傳出壞消息，一顆由波音設計和製造的通訊衛星日前在外太空解體，分裂成20個碎片完全報廢。對此，該通訊衛星的運營商「Intelsat」表示，已採取措施展開對此事件的全面分析。綜合外媒報導，「Intelsat」表示「33e」衛星已經完全報廢，在歐洲、非洲、亞太地區都有客戶因此受到影響。Intelsat強調，已經與該衛星的設計與製造者波音和政府單位展開合作，成立了一個委員會，共同分析異常事件發生的原因。美國太空軍（US Space Force）也證實，正在追蹤「33e」衛星裂解後的20個碎片，並稱這些碎片不會造成任何安全上的疑慮，但會繼續密切觀察。而航太公司「ExoAnalytic Solutions」更表示「33e」衛星解體的碎片多達57塊。「33e」衛星於2016年發射，發射時就遇到問題，導致比原先預期的更晚抵達軌道。同年發射的另一枚「29e」衛星更早在2019年就報廢，同樣是由波音設計與製造。波音近年遭遇一系列飛安事故，「星際飛機」（Starliner）又無法順利載回出任務的太空人，再加上員工大罷工，真可謂多事之秋。