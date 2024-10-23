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▲炎亞綸透露要在台北的售票生日會上唱些歌迷期待他表演的歌，而且會增加與歌迷的互動，讓彼此能好好說說話。（ 圖／晴空鳥提供）

▲炎亞綸售票生日會將於本週六（10/26）早上11：20在拓元售票開賣，歌迷可以準時搶票。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸即將在下月20日歡度39歲的生日，往「40不惑」又近了一大步。他宣布將在台北舉辦千人售票生日會，坦言來自各地粉絲的熱情讓他感動不已，也由於是生日會，會加入互動橋段，讓他們可以與他一起玩遊戲、近距離互動，也能夠好好說說話。至於39歲生日願望，炎亞綸希望自己、家人和身邊的朋友們都能健康快樂，也期望能在設定的目標上，有足夠的勇氣一關一關的過，一次一次的成長。今年炎亞綸於香港、澳門都舉辦過演唱會，在香港的演出，他特別選唱張學友的經典曲目〈他來聽我的演唱會〉，表示這首歌最能代表當時的心境。而在港澳之後回到台北，他也充滿期待：「能夠一個城市接一個城市與許久未見的粉絲相聚，是件令人振奮且開心的事，我對每一場演出都全心準備。」提到台北生日會的節目安排，炎亞綸透露：「會選一些粉絲最想聽的歌。」更賣起關子：「這可能是我以前或團體時期的歌曲，請大家拭目以待。」他透露，未來希望將演唱會拓展到全亞洲，目前正在收錄新專輯的歌曲。「有些有趣的創意正在與團隊激盪中，請大家耐心等候。」炎亞綸生日會台北場則於11月20日Zepp New Taipei登場，並於本週六（10/26）早上11：20在拓元售票開賣，票價：3200元、2500元，全場對號入座。