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▲馬國畢為還債不僅當上計程車司機還做過各式各樣的工作，8月又被目擊改行跑去當搬家工人。（圖／記者林奕如攝影）

藝人馬國畢2013年沈迷職棒簽賭，被爆出欠下新台幣5000萬元的巨額債務，為了還錢，他除了上通告外，還開起Uber、當搬家工人，8月底更透露只剩下600萬要還。近日他在節目《命運好好玩》中分享10多年來的心路歷程，更表示女兒是他努力還債的最大動力，也說有機會的話想與前妻謝依純復合。8月時馬國畢曾在林口被人目擊在烈陽下忙著搬傢俱，影片也在網路上流傳，馬國畢透露，是在好友介紹下開始當起搬家工人，每次出車可賺新台幣約1000至2000元，總比在家無所事事好，還強調「反正積少成多」。他也笑說該影片點閱率高到老闆請他當業務，更有人指名要馬國畢親送家具。除了當搬家工人，馬國畢也持續上通告、直播帶貨、當起Uber司機，此外他也在印刷公司上班，每年9至12月會接到各方訂單，同時也學習室內設計、短影音等，生活過得相當充實。11年前馬國畢為了避免債務牽連妻小，選擇與妻子謝依純離婚，馬國畢坦言，如果有機會的話會想與前妻復合，因為真的虧欠她太多，至於是否希望有其他認識異性機會，他坦言沒有多想。