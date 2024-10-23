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▲許乃涵（中）在《鳳姐》有清涼造型，突顯膚色白皙的優勢。（圖／后花園影像製作提供）

▲蔡嘉茵為了演好《鳳姐》中的老闆娘，特別到萬華實地觀察。（圖／后花園影像製作提供）

▲瑪菲司在《鳳姐》裡演傻大姐，但為了生存也得察言觀色。（圖／后花園影像製作提供）

「跨界女王」高宇蓁首度監製、主演的電影《鳳姐》日前在高雄電影節放映贏得高人氣，衝上觀眾票選排行榜冠軍，許多影迷引頸期盼。她和蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵等扮演茶室小姐，各自以不同的造型爭奇鬥艷，既在演技上大競賽，也在裝扮上較靚。《鳳姐》中有大量台灣茶室裡的寫照，眾女星詮釋了不同樣貌的小姐們，彷彿一種職場生存教戰術。高宇蓁展現溫柔婉約好口碑，而且會說流利日語大加分，能夠親切收買日本客人。許乃涵總是穿著薄紗或小可愛露出小蠻腰，下半身全都搭配短裙或熱褲，展現白皙嫩膚特色。瑪菲司扮演傻大姐一個，但為了生活卻懂得察言觀色，偶爾以打小報告跟老闆娘建立互惠關係，各有生存祕訣。蔡嘉茵因為飾演茶室老闆娘，每次出場既有夠分量的氣勢，她特地去萬華走一走，觀察回顧「小時候家附近的傳聞中的阿姨們」，讓她印象深刻的是，阿姨們大多時間都處於職業倦怠的狀態，但客人一來，又會瞬間轉變成工作模式。這也有助於她在片中一面兇狠管教小姐，另一面歡喜迎接客人的不同嘴臉演繹。「人氣直播主」瑪菲司為了詮釋茶室小姐，事前準備不少，她說：「因為我不抽煙，所以有學抽菸。但對我來說比較難的是，勾引客人的肢體語言和表情。上表演課時，表演老師會拍你屁股，但不是每個人被拍屁股會有好的感受，我當時被拍屁股感覺不是很好，但就是刻意要去習慣，讓自己以角色狀態去適應。」瑪菲司透露拍攝過程得到蔡嘉茵不少協助，她表示：「我和嘉茵老師有很多對手戲，比如講台語，她會教我怎麼樣比較自然，讓我很簡單地去接住這些反應，學到很多！」《鳳姐》由新銳導演邱新達執導，集結高宇蓁、黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、瑪菲司、麥語彤、許乃涵等演員。藉由高宇蓁的角色所經歷的悲苦遭遇，殘酷寫實描繪了台灣茶室女子生活，也揭露早期雛妓及人口販賣的真實故事。電影風光入圍第43屆夏威夷國際影展「亞洲電影奈派克獎」，預計12月在台上映。