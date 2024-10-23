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民進黨立委洪申翰連日質疑台北市政府的拾荒者列冊名單是六都最少，讓數百名拾荒者未能領取中央「資收關懷計畫」補助，他昨開直播還邀請萬華NGO團體「五角拌」再度批評清潔隊員跟資收個體戶關係緊張。對此，北市環保局長徐世勲昨（22）深夜發出逾1300字長文，痛心表示部分資收個體戶常因未能維護環境，不斷被檢舉陳情，清潔隊員常常要協助個體戶清理環境，有時還被資收個體戶誤以為要搶他們的回收物而被攻擊受傷，隊員們卻仍然無怨無悔地幫忙清理，「這些第一線的真實情況，洪委員知道嗎？」北市環保局長徐世勲表示，環保局的職責是維護北市整體環境，居間要協調各方，包括里長、民眾和經常被陳情的個體戶，洪申翰卻只批評環保局第一線清潔隊員與資收個體戶關係不佳，令人寒心。他說，部分資收個體戶常因未能維護好環境，不斷被檢舉陳情，清潔隊員常常要協助個體戶清理環境，有些隊員甚至是利用自己的下班時間幫忙。有時被資收個體戶誤以為要搶他們的回收物，還會遭受攻擊受傷。針對洪申翰在直播中表示，吵了一週終於換來環保局說沒有名額限制。徐世勲則回應，「洪委員太為自己臉上貼金了！」環保局9月就已請環境部資源循環署詢問萬華NGO團體「五角拌」，既然覺得有很多拾荒者想參加「資收關懷計畫」，是否願意提供10個以上名額，卻遭到「五角拌」拒絕，「到底你們是想幫資收個體戶還是不想幫？」徐世勲強調，局內科長為了此事還特地致電「五角拌」創辦人，對方稱9月在中南部，無瑕處理這些個體戶的事。科長表達能否直接去拜訪說明計畫內容並且現場協助申請，對方卻予以拒絕，並說要再去詢問個體戶有沒有參加的意願。「這些回覆讓我們更加錯愕！原來五角拌手中根本沒有想參加卻無法參加的個體戶名單」。徐世勲直言，洪申翰強調自己是關心弱勢不是為了政治利益，但近來卻多次把萬華的資收個體戶貼上「低端人口」的標籤、污名化萬華，已引起不少地方里長反彈，甚至以萬華只有2人造冊來一竿子打翻北市府不照顧弱勢，完全偏離事實。