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▲展榮開箱麥當勞送的《獵人》盲卡包，開口說「這個卡通我知道」惹怒許多粉絲，同時再度掀起「動漫」和「卡通」定義上的討論。（圖／翻攝自展榮IG）

▲YouTuber HowHow也收麥當勞「獵人卡」，影片讓獵人粉絲大讚「有資格拿001號」。（圖／翻攝自HowHow IG）

麥當勞和《獵人》聯名合作推出限量角色卡盲包，今（23）日才正式開賣，卻在前期因各路網紅開箱全套卡牌掀起了大量討論，其中就包含了對「動漫」和「卡通」的定義爭論。《NOWnews今日新聞》搜羅整合網友們的看法，同時也詢問知名動畫代理商，動畫商認為《獵人》應該是一部「動漫大作」。此外，根據麥當勞官方最新消息，30萬份的獵人卡牌已經在「3小時完售」。麥當勞近期寄送《獵人》的角色盲卡包給多位KOL，許多網紅收到在社群平台拍片分享，YouTuber「這群人」的展榮開箱時，脫口說出「這個卡通我知道」，不料，因為這句話慘遭炎上，隨後跟弟弟展瑞再拍一部短片滅火，影片內展瑞大喊「卡通跟動漫是不一樣的，卡通是卡通，動漫是動漫，就跟展榮不是展瑞、展瑞不是展榮」。該影片曝光後再度掀起「動漫」和「卡通」定義上的討論。「動漫」和「卡通」到底有什麼不同？會讓人獵人粉絲聽到被用「卡通」來形容就牙起來。有些網友認為這是習慣問題，也有人認為卡通是藝術形式，並不單指動畫。還有專業網友分析，卡通是早期動畫的說法，動漫是喜歡動畫跟漫畫的通稱，但近期有人把動畫直接稱為動漫，可能是被有聲漫畫的影響，網友認為「其實聽懂就好」不需要特別正名。究竟「卡通」跟「動畫」到底哪裡不一樣，整理網友的看法，看看你是不是也這麼認為。📍動漫應該是「動畫」和「漫畫」的通稱，會比較傾向日系的作品。📍動漫就是指「會動的漫畫」，廣義來說只要有漫畫的動畫就算。📍作品的內容相對比較成熟，較不限制年齡層，也有難懂、深奧的內容。📍除了由漫畫改變，也有可能會是小說改編或製作公司原創。📍卡通（Cartoon）是指圖畫，包含各種非寫實風格以及超脫現實的圖畫藝術，或是故事連環畫和四幅一組的漫畫，由於卡通被改編製成動畫影片，因此衍生卡通動畫這個詞。📍卡通內容較為淺顯易懂，適合幼兒、孩童或是全年齡都能看，像是歐美二次元動畫畫風，如飛哥與小佛、德克斯特的實驗室等。📍卡通比較偏西方傳統的作品，或者說畫風比較西式。