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NBA美國職籃2024-25例行賽今（23）日正式點燃戰火，開幕戰由去年的冠軍得主波士頓塞爾提克在主場迎戰紐約尼克，賽前球團也特別舉辦頒發冠軍戒指的儀式。而本場比賽綠衫軍團隊共飆進29記三分外線，不但正式追平NBA單場團隊最多三分球紀錄，本場比賽，Jayson Tatum擔綱先發出戰30分鐘，共出手18投14中，三分球則是11投8中，命中率相當高，來到了78%，得到37分4籃板10助攻。而數據統計顯示，，表現相當出色，也堪稱是今日綠衫軍贏球最大功臣。賽後Jayson Tatum也在場邊接受了記者的採訪，並表示非常替現在的團隊感到驕傲，「我特別為我們球隊的打法感到驕傲，今天的球場裡真的是充滿了情感，大家在為我們上賽季的旅程慶祝。「所以，今晚真的是非常特別。當然，我們之後球隊就再次集結，面對一支非常出色的球隊，並且打出了很棒的表現，」Jayson Tatum如此說到。而今日在客場潰敗的尼克隊，賽後總教練Tom Thibodeau也給予對手Tatum的表現高度讚賞，他說到，「Tatum會成為一個大麻煩，我認為他真的是個相當出色的球員，。」