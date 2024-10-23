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網紅「四叉貓」劉宇昨指控民眾黨從2020年到今年，已三度「忘記報名」台灣同志遊行，台灣民眾黨發言人吳怡萱今（23）日宣布，黨中央委員會拍板本週會參與同志遊行，並在27日於中正紀念堂旁的愛國東路舉行「賴政府，搞什麼鬼」萬聖節活動。她並痛批四叉貓「就是欠告啊！上禮拜告他他照樣繼續霸凌別人。」針對四叉貓的指控沒報名同志遊行，民眾黨發言人吳怡萱還原過程指出，民眾黨每年都有出席同志遊行，今年也有提出報名，但主辦單位回覆，因今年報名踴躍提前關閉報名表單，歡迎自主參與。吳怡萱痛批四叉貓自己創造假訊息，再搭配特定綠媒造謠，還自嗨說「我抓到了」，不知道是什麼邏輯。她並砲轟：「四叉貓就是欠告啊！上禮拜告他他照樣繼續霸凌別人。」四叉貓的指控完全不成立，是憑空捏造。另一位發言人李頂立則指出，週末適逢萬聖節，民眾黨27日也將在中正紀念堂旁的愛國東路舉辦「賴政府，搞什麼鬼」活動，以較輕鬆、諷刺的形式，讓民眾抒發對賴政府的不滿跟疑問。李頂立說，歡迎民眾創意變裝，現場也會提供梳化支援，並有互動區可供拍照打卡。除了大孝門的主舞台之外，民眾黨開講常備的肥皂箱也會登場，邀請大家一起分享賴政府鬼故事。