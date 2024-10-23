我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲羈押期將在下月5日屆滿2個月，媒體報導法界人士分析，北檢聲請延押柯文哲的機率很高。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（23）日質疑北檢到底是在辦案還是看媒體辦案，名嘴、側翼憑空想像、東拼西湊，每次講完都不用負責任，也不用說證據在哪裡，「好像不造謠身體會很癢是不是」。近日有政論節目跟媒體報導分析，柯文哲遭延長羈押的可能性很高；還有政論節目談到，民眾黨包含漏報浮報黨工薪資跟被披露收取的政商名流捐款，柯文哲藏錢金額可能高達4億多元。民眾黨發言人吳怡萱對此回應，這些名嘴憑空想像、東拼西湊，從一開始北檢辦案到現在，這些故事到底哪一件是真的？北檢又查到了什麼？「還是回歸那句話，爆料的人拿出證據，不要這樣每天造謠，好像不造謠身體會很癢是不是？」而曾代表民眾黨參選新北市議員的「Z9」吳達偉直言，12月7日民眾黨若照原規劃舉行第三屆黨代表選舉，柯文哲若遭延押恐無法參與投票，這2個月將是民眾黨存亡關鍵期，因為各方勢力蠢蠢欲動。對此，吳怡萱則強調，本來就很多人報名參選黨代表，是積極參與黨務的表現，不用放大解讀，「一切會按照既定計劃，如期舉行。」至於有小草自發組成「白色遊騎兵團」主張練武對抗「青鳥」，想跟高雄市黨部借場地遭切割，進而引發紛爭等情事。吳怡萱則重申，這是民眾自發性的活動，不會借用高雄市黨部場地、也不是高雄市黨部主辦。民眾本來就會有自己想舉行的活動，各界毋需放大解讀。