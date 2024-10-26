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▲阿桑出道時靠歌曲〈葉子〉迅速爆紅，MV更由大咖的鄭元暢與Selina共同演出。（圖／阿桑粉絲團臉書）

▲鄭元暢（右）在〈葉子〉MV中車禍過世，還默默守在女友Selina（左）身邊。（圖／華研國際YouTube）

▲鄭元暢出道21年從未入圍金鐘獎，今年首度入圍就抱回最佳男配獎座。（圖／三立提供）

▲庾澄慶2008年也翻唱過〈葉子〉，將編曲改編的更為輕快。（圖／福茂唱片YouTube）

療傷系女歌手阿桑2003年靠著情歌〈葉子〉爆紅，可惜34歲就因乳癌過世，不少人懷念阿桑的歌聲，直到現在都還有人到YouTube〈葉子〉MV底下留言：「2024年還在聽」。而當初這支時長接近9分鐘的音樂錄影帶，男女主角是鄭元暢及S.H.E的Selina（任家萱），導演是瞿友寧，刻骨銘心的劇情讓人印象深刻；今年第59屆金鐘獎，鄭元暢也終於靠台劇《有生之年》抱回最佳男配角的獎項，是對其演藝事業的一大肯定。2003年鄭元暢、S.H.E、黃志瑋主演的偶像劇《薔薇之戀》獲得熱烈反響，片尾曲〈葉子〉更連帶爆紅，讓阿桑也抓準時機出道，在同年底推出第一張專輯《受了點傷》。唱片公司華研還找來鄭元暢及Selina重拍時長8分33秒的短劇式MV，讓這首抒情歌聽起來更加浪漫、唯美，MV的悲劇式結尾更令不少歌迷無法自拔。MV劇情描述Selina是一個到處面試的歌唱新人，在男友鄭元暢的陪伴下走上歌手之路，幸運出道，鄭元暢卻在幫她買飲料的途中車禍去世，靈魂一直陪伴在Selina左右。Selina在新歌發布會上演唱了〈葉子〉，歌詞：「我一個人吃飯、旅行、到處走走停停，也一個人看書、寫信、自己對話談心，只是心又飄到了哪裡，就連自己看也看不清，我想我不僅僅是失去你」，當年逼哭不少粉絲。後來鄭元暢在2005年主演經典偶像劇《惡作劇之吻》，因為「江直樹」一角爆紅，成了知名男演員，但出道21年的他直到今年才憑藉《有生之年》抱回人生第一座金鐘獎。上台致詞時，鄭元暢也提到他拍第一部戲《薔薇之戀》時遇到的製作人及導演瞿友寧，表示瞿導是他演員之路的啟蒙老師，「謝謝你們，有與你們的相遇才有今天的我」。而〈葉子〉這首神曲其實也被金曲歌手「哈林」庾澄慶重新編曲翻唱過，2008年12月庾澄慶發行翻唱專輯《Lady's Night》，就將這首歌收錄其中，他在隔年4月得知原唱阿桑的死訊時，也表示非常震驚、難過。庾澄慶說自己跟阿桑雖然不熟，但對她滄桑並極具磁性的歌聲印象深刻，當時專輯要收歌時馬上就選中了〈葉子〉。庾澄慶翻唱版的MV在YouTube已累計27萬次點閱，鄭元暢主演版的MV則累計了69萬次瀏覽，至今都還有人觀看。