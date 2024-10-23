我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對小S一連串犀利的問題，張書豪無力招架直呼「來這邊沒怎樣，表情都弄得有怎麼樣」。（圖／《小姐不熙娣》YouTube）

女星歐陽妮妮與愛情長跑5年的男星張書豪7月登記結婚後，上個月還驚喜宣布懷孕喜訊，兩人也從不避諱在社群上放閃，感情相當甜蜜。近日，張書豪參與節目時透露，20幾歲時在夜店遇到一位心儀對象，最後在好友的牽線下順利交往2個多月，主持人小S一聽立刻追問，「你岳父知道這件事情嗎？」對此他慌張回應，「怎麼可能跟岳父說這種事」。張書豪在節目《小姐不熙娣》中透露過往一段感情史，他表示多年前在夜店遇到一位心儀對象，便拜託好友幫忙牽線，事後也順利交往2個多月。小S一聽馬上詢問「歐陽龍大哥知道這件事情嗎？」張書豪則笑著打哈哈說：「我當然不會跟他講這個啊」。小S繼續八卦追問兩人當時進展，張書豪招架不住才說「什麼事都發生了」，更急忙解釋已經是20多歲的事情了，緊張模樣令主持人派翠克吐槽：「幹嘛那麼慌張，小時候的事情了啊，而且你們還有交往」。而張書豪完全招架不住小S一連串的犀利提問，忍不住直言「真的是……，沒怎麼樣被她（小S）表情都弄得有怎麼樣」。實際上，張書豪與歐陽妮妮的婚後生活一直都很甜蜜，兩人也大方在社群上放閃，上月歐陽妮妮也在社群平台IG上透露自己已經懷孕數週的消息，更在中國社交平台小紅書上公布一段影片，內容記錄著家人、朋友得知她懷孕後開心的反應。