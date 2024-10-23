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民眾黨主席柯文哲涉入京華城貪污圖利案，其貼身帳房「橘子」許芷瑜赴日未歸，如今北檢也將其從證人改列被告，對此自稱「柯學家」的民進黨立委王世堅表示，橘子可能是個小魔鬼，有人說是柯文哲帶壞她，但也說不定是小魔鬼拜大魔王為師。王世堅直言，橘子可能是個小魔鬼，也讓人唏噓，而其父祖輩是台灣第一代醫學博士，更是台灣之光、我輩典範，真的會覺得不可思議，至於是誰帶壞誰，柯文哲這麼壞帶壞下面的人，也可以是小魔鬼拜大魔王為師也說不定。王世堅說，過去也有跡象顯示，橘子到議會偷拍民進黨議員幾點來上班、有沒有認真，這真是不可思議，更是多麽可怕的事情，還好自己現在已轉戰立院。王世堅表示，講到黃國昌更是「什麼人玩什麼鳥」，這種咖被柯文哲所重用，上月立院開議，黃國昌帶著8席立委要跟國民黨合作，稱合作無間、秉持理念與價值，而柯文哲都被押進去了，重大圖利很明顯還有收賄，還有什麼理念價值可言？王世堅表示，這一切都被黃國昌說是執政黨秋後算賬，痛批媒體報導潑糞小說情節，但現在最大受益者就是黃國昌跟黨羽們，跟過去國民黨一樣，早就放棄反攻大陸，但是成立「反攻大陸設計委員會」。王世堅表示，柯案每天揭露的案情與細節，柯文哲根本就是要繼續在牢裡出不來，質疑黃國昌身為法學博士怎麼可能不知道？結果跟國民黨一樣喊著要解決柯文哲，鞏固小草讓民眾黨存活，得以繼續在政壇興風作浪。