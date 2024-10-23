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核一廠室外乾貯設施已獲新北市府核發水保完工證明，台電今（23）日起進行燃料運貯測試（熱測試），將用過燃料池中的燃料棒移至乾貯設施內，這是台灣1978年啟用核電廠以來，46年來首度將燃料棒從燃料池移往乾貯設施，進入下階段核廢料處理。據台電網站，國際針對核廢料處理分為3階段。第1階段是燃料池內冷卻、第2階段是乾式貯存，第3階段則是存入最終處置。過去因為地方政府遲遲不同意核電廠興建乾貯設施，如核一廠室外乾貯設施因為水保計畫卡關了11年、核二廠乾貯設施卡關約9年，因此使用過燃料棒均停留在第1階段。台電官員過去也說明過，大量燃料池一直長期放置在燃料池當中並非常態，也很難保證核能安全性。所幸，後來台電與新北市府取得共識，才得以讓核一廠乾貯設施可以啟用，10月15日獲得新北市府核發水土保持計畫完工證明。台電說明，乾貯設施需經過冷測試及熱測試。2012年11月時已完成整體功能驗證 （冷測試），並於2013年獲核能安全委員會審查通過。現在取得水土保持計畫完工證明，就得以開始執行實際燃料裝填、吊卸、搬移、貯存等熱測試作業。台電進一步說明，熱測試過程包括移出兩筒用過核燃料，並進行相關數據蒐集與安全分析，後續將向核能安全委員會申請乾貯設施運轉執照，待取得運轉執照後，即可將兩部機組反應爐內的用過核子燃料逐步移出，降低除役機組風險。台電補充，核一廠乾貯設施之設計，是將用過核子燃料置入密封鋼筒內並填充惰性氣體後加以密封，再將密封鋼筒置入混凝土護箱。藉由金屬及混凝土做為屏障，將輻射與外部隔絕，並藉空氣自然對流作用，將熱量移除，完全不需要使用到水來冷卻。