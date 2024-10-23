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新加坡1週內發生2起致命工傷意外，一個建築工地21日發生死亡意外，1名55歲中國移工在新加坡工作時，遭鋼製滑動大門砸死，目前相關單位已介入調查事發原因和協助家屬辦理後事。根據新加坡媒體《聯合早報》報導，中籍移工的致命工傷意外發生在21日晚間6時50分左右，地點是義順環路第413座組屋前的建築工地，1名55歲的中國籍建築工在推動1扇鋼製滑動門時，遭突然倒下的門框砸中。新加坡人力部指出，一般而言滑動門必須經過合理設計，並安裝適當的止滑器（Stopper），預防推動時脫軌，然而事發當時顯然沒有安裝，目前正在調查整起事件，已命令業主暫停工地內的所有工作。新加坡民防部隊表示，21日晚間6時50分左右接到求助電話，將1人送往邱德拔醫院救治，但傷者仍在醫院傷重不治。死者的僱主和工地使用者都是Jin Shan建築私人有限公司，開發商則是義順市鎮理事會。據悉，這是1週內發生的第2起移工致命事故，本月18日有1名46歲中籍移工在新國大士供水回收廠工地，遭工地鋼筋擊中頭部後身亡。