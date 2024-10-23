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▲台北文山區木柵指標建案「元利四季莊園」實價揭露成交單價已突破每坪120萬元。（圖／翻攝Google評價）

▲北市近期單價創新高之預售案。（圖／住商機構提供）

台北萬華房價也破防了！過往在台北市12個行政區中只有萬華與文山兩區成交單價未達120萬元，不過近期這兩區都各有一新建案打破每坪120萬元大關，當中萬華西門町附近新建案最高成交單價直逼130萬元，還一次狂噴出18筆單價120萬實價交易。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，兩處新案皆為品牌建商投資興建，且位處行政區主要幹道上，基地完整又是區域黃金門牌，成交價位才能刷新區域天花板。據台北地政雲揭露，基地位於木柵路一段上的預售案「元利四季莊園」，近期2戶成交單價創下區域新高，其中頂樓戶總坪數約40.6坪，9月以總價4327萬元成交，換算單價高達121.4萬元；另一戶次高樓層戶，總坪數約32.1坪，8月以總價3303萬元成交，單價高達120.4萬元。住商不動產文山興隆加盟店店東劉書豪分析，文山區過去屬北市蛋白區，近年來在市中心房價外溢影響下，區域房價續創新高，目前新案行情站穩每坪100萬元，區域中古市場則達每坪8~9字頭；而此次創下新高案例，本身為知名建商興建，且為區域少數基地廣闊之新案，在品牌名氣加持與建案規畫完整情況下，才能刷新區域房價天花板。另一處創下歷史新高新案位於萬華區，為位於中華路一段上的「ASTER ONE」，該案7、8樓層戶總坪數約25.1坪，於8~9月之間，分別以總價2597、2604萬元成交，換算單價約達128.7、129.3萬元，刷新區域新高單價。賴志昶表示，該案為知名建商投資興建，基地鄰近西門町商圈，在品牌優勢之下，又有豐富商圈與捷運機能，更是該區段少數新案，新案價位才會創下新高。賴志昶觀察，近年來受到工料雙漲等議題帶動，新案價位高居不下，尤其土地寸土寸金之台北市，預售案場價位急速上升；觀察實價登錄，過去北市12行政區中，僅剩萬華、文山區未出現單價破120萬元新案，如今隨著品牌建商進駐，兩處房價天花板也破120萬元大關，惟目前市場受央行信用管制、銀行滿水位等議題帶動，整體大環境較顯趨冷，此類創高單價表現，較屬個案行情，是否帶動整體區域市場向上，仍待時間觀察。