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▲《波拉西亞戰記》全新裝備成長系統「品質重鑄系統」正式登場。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》萬聖節慶典「10月的最終夜晚」火熱開跑，豐厚獎勵等你拿。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》首次領域統合即將於10月30日正式啟動。（圖／遊戲橘子提供）

《波拉西亞戰記》今（23）日迎來系列更新！玩家們將面對全新混沌首領「帕拿斯」，攻略成功將有機會獲取全新英雄裝備碎片，慶典活動「與被束縛的帕拿斯相遇」亦同步登場。此外，推出裝備成長系統「品質重鑄系統」，讓玩家們有機會將既有裝備品質提升至最高階級，萬聖節慶典「10月的最終夜晚」也將開跑。隨著此次版本更新，玩家將迎來第三隻混沌首領「帕拿斯」，他是目前遊戲中唯一使用技能時會產生型態變化的BOSS。不僅攻略難度再加深，擊敗後的掉落物價值也同步提升，包括全新傳說裝備碎片、全新英雄裝備碎片以及珍稀的傳說亞奎殘片。此外，對應慶典活動「與被束縛的帕拿斯相遇」同步開跑，完成特定任務達指定次數，即可獲得「稀有深淵石選擇箱」等豐厚獎勵。被囚禁在黑暗中的「帕拿斯」，擁有光明與黑暗的兩張臉，並創造了名為「艾雷」、類似紡車的魔法道具，能將妖精身體與黑元素結合，穩定後可承受深淵威脅。「帕拿斯」將於10月23日維護後登場。同步推出「品質重鑄系統」，讓玩家不需透過交易所再次購買或重新製作，就有機會將英雄階級的裝備，從「名作(+)」提升至最高階級的「工匠的傑作(++)」。玩家能透過消耗多餘的材料裝備來提升既有裝備的品質，每次重鑄將消耗金幣和特定裝備材料；而若重鑄失敗時，材料裝備將會被破壞，但玩家可獲得額外的破壞獎勵，讓重鑄挑戰更具風險與回報的平衡。萬聖節慶典「10月的最終夜晚慶典」將自10月23日維護後至11月6日火熱開跑，節慶氛圍滿點的活動為守護者們帶來豐富獎勵！除了完成指定任務達一定次數領取對應道具，每日進行簽到還可獲得存有禮物的南瓜頭箱，內含各種實用道具、裝備強化卷軸及金幣。玩家完成指定任務達，即可獲得「坐騎召喚高級禮物(11次)」、「造型召喚高級禮物(11次)」及「稀有解除侵蝕卷軸選擇箱」等道具。完成每日簽到可累積南瓜頭箱，開啟後可獲得檸檬/草莓棒棒糖、稀有紀錄或卷軸等道具。玩家期待的領域轉移及領域統合也將於本月開啟；10月23日起，所有領域之玩家皆可自行選擇指定群組內的領域進行免費轉移。領域統合則將於10月30日正式登場，屆時將有機會與更強大的對手進行切磋。