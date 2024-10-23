我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部原本預告禁止4種口味的加味菸，但引起各界爭議，經過研議後國健署再度預告「菸品禁止使用添加物」草案，也引起廣大民眾討論，有超過1.2萬則民眾意見，湧入公共政策網路參與平台中。7日晚間預告期滿，表列禁止在菸品上使用27種添加物，包括：花香、薄荷、巧克力、奶油、等口味的相關添加物，通通禁止在菸品上使用，國健署也承諾，將整理相關回饋、並與專家進行討論。不過這樣的預告禁令，引發一連串市場討論，像是台北醫學大學公共衛生學系教授莊凱任就直言表示，這樣躁進的禁令，易會讓加味菸走入地下化，會更難去杜絕私菸，長久下來會助長走私風氣，讓菸品管理上產生其他問題。現在市面上甚至已經出現許多加味菸私菸販售，以及地下菸品詐騙問題，未來加味菸禁令生效後，問題可能只增不減。中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰則認為，很多研究提出加味菸對吸菸者具有吸引力，會使吸菸率沒辦法下降，在禁止菸草的大方向來看，對加味菸去做管制跟禁止，是使國家吸菸率下降，循序漸進的方向。至於私菸問題，吳全峰點出，可以學習南美洲國家有防偽標籤，或者盡量跟民眾宣導購買私菸對身體的危害，由政府端考慮加強查緝力道。究竟該如何管制加味菸？國外學者也有不同見解，根據兩位學者共同於國家經濟院所發表的研究顯示，過去在世界衛生組織的建議下，美國食品藥物管理局（FDA）禁止了薄荷醇捲菸，但調查數據中卻發現，雖然薄荷醇捲菸銷量降至零，但無助於降低吸菸率，調查顯示吸菸者只是改抽一般口味的香菸。而這項研究也發現，更嚴格的菸草法規，會誘發吸菸者的一系列補償行為，也因此在設計更嚴格的菸草管制政策時，必須考慮到吸菸者的替代與逃避行為，如果沒有足夠的配套措施，可能無法達成預期的公共健康效果，像是他們可能會選擇到不受禁令限制的地方購買，這種逃避行為使得禁令的效果大打折扣，無法有效降低吸菸率。因此，談到務實的公衛政策，莊凱任認為，不是禁止就沒事，所有禁止的政策都要有好的配套措施，直接禁止加味菸的科學根據是什麼？應該有完整公聽會、多開一些專家學者會議，讓多種意見一致後，達到產官學界支持，凝聚共識，再去合理管制加味菸。面對政府拋出的加味菸禁止預告，不管是吸菸者，還是學界、專業人士，各界都在盼望更多的對話與討論，讓未來走向更健全的制度。