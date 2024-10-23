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世雅股份有限公司現正舉辦「SEGA 萬聖節特賣」活動。針對PlayStation™Store及Nintendo eShop所販售的部分PlayStation®5／PlayStation®4／Nintendo Switch™遊戲作品奉上限時特價。能夠盡情享受高速奔馳的爽快感，並使用彩色之力施展各種豐富動作，煥然一新的作品《索尼克繽紛色彩 究極版》七彩繽紛包，以及統法庭劇動作遊戲「審判之眼」系列最新作《審判之逝：湮滅的記憶》數位豪華版，將以60%OFF的優惠價格促銷。除此之外，能夠以超音速動作在廣闊島嶼上自由奔馳的遊戲 《索尼克 未知邊境》數位豪華版，以及人人都能輕鬆享受的節奏動作遊戲系列最新作《Samba de Amigo：歡樂搖搖派對》數位豪華版等，眾多人氣作品和話題作品皆為此次特價商品。。特價作品和折扣等活動詳情請至下方特設網站確認。活動將於11月6日（三）結束。