台灣最具指標性的古董藝術盛會「2024台北文華藝術博覽會」，將於10月25日在台北文華東方酒店文華精品開幕，展覽活動預計為期4天，集結來自全球25家頂尖古董業者，展出博物館等級的珍品，涵蓋明式家具、藏傳佛教藝術、漆器文房、中高古玉器、日本文物＆茶道具、沉香、古董設計珠寶等，精彩可期。
此次博覽會由台北國際藝展公司主辦，居意古美術與THE ARCADE 文華精品協辦。大會主席張富荃表示：「隨著英國、香港、日本等國外參展商的加入，今年的展覽將進一步擴大規模，展現台灣在古董藝術市場中的深厚實力與豐富資源，讓更多的藝術愛好者能夠與頂級藏品及專業人士面對面交流，激發更多收藏與創作的可能性。」
今年台北文華藝博另一吸引人亮點，首度規劃「龍騰盛世—海內外藏家精品特區」，集結國外與台灣重要收藏家之珍藏，配合博物館式的陳列展出，預計有10件精品。展品包括1件「清乾隆 御製白玉雕穿蓮趕珠遊龍紋雙龍耳活環抱月瓶」、「大明成化 赭地剔彩穿蓮翼龍圖長方盤」、 「清乾隆 御製銅胎掐絲琺瑯麒麟」及「弘一法師華嚴經集句對聯」等多件宮廷御用器物和宗教題材書法作品，這也是藝術投資愛好者絕對不能錯過的文化饗宴。
FINE ART TAIPEI 2024台北文華藝術博覽會資訊：
貴賓預展 │2024年10月25日（五）12：00 - 21：00
展覽時間 │2024年10月26日（六）至10月28日（一）
開放時間 │10：00至18：00（10月28日僅開放至17:00）
展覽地點 │台北文華東方酒店 文華精品開泰豐展演場地1F–B3（台北市松山區敦化北路166號）
官方網站 │https://fineart.taki.tw/
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今年台北文華藝博另一吸引人亮點，首度規劃「龍騰盛世—海內外藏家精品特區」，集結國外與台灣重要收藏家之珍藏，配合博物館式的陳列展出，預計有10件精品。展品包括1件「清乾隆 御製白玉雕穿蓮趕珠遊龍紋雙龍耳活環抱月瓶」、「大明成化 赭地剔彩穿蓮翼龍圖長方盤」、 「清乾隆 御製銅胎掐絲琺瑯麒麟」及「弘一法師華嚴經集句對聯」等多件宮廷御用器物和宗教題材書法作品，這也是藝術投資愛好者絕對不能錯過的文化饗宴。
FINE ART TAIPEI 2024台北文華藝術博覽會資訊：
貴賓預展 │2024年10月25日（五）12：00 - 21：00
展覽時間 │2024年10月26日（六）至10月28日（一）
開放時間 │10：00至18：00（10月28日僅開放至17:00）
展覽地點 │台北文華東方酒店 文華精品開泰豐展演場地1F–B3（台北市松山區敦化北路166號）
官方網站 │https://fineart.taki.tw/
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