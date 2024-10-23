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世雅股份有限公司宣布，為了紀念發布Amazon Original真人影集《人中之龍～Beyond the Game～》，部份在PlayStation™Store及Steam中販售的PlayStation®5／PlayStation®4／PC專用遊戲軟體《人中之龍》系列遊戲作品限時特價中。本次的特賣中，從人生谷底翻身的男人‧春日一番與面臨人生最後挑戰的男人‧桐生一馬，以雙主角視點展開的大作RPG《人中之龍8》將初次迎來50%OFF優惠促銷；以桐生一馬的視角描繪《人中之龍6 生命詩篇。》後空白故事的作品《人中之龍7外傳 英雄無名》亦初次迎來45%OFF優惠促銷。除此之外，《人中之龍7 光與闇的去向 國際版》以及同捆包《人中之龍 桐生一馬精選套組》等亦為本次促銷商品。特價作品和折扣等詳情請至特設網站確認。於PlayStation™Store的特賣截至2024年11月6日（三）止；於Steam的特賣自10月25日（五）1:00（台灣時間）起，截至11月7日（四）止。