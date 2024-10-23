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▲丟丟妹工作累到哭，還好有男友陪伴身邊。（圖／火星生技提供）

▲丟丟妹因為工作忙碌，和男友房事頻率三天一次。（圖／火星生技提供）

直播天后丟丟妹（李明珊），在今年5月成功拿回「丟丟妹」的商標，近期她創立了自己的酵素品牌，今（23）日她出席品牌上市記者會，透露自己一周七天被工作塞滿，幾乎沒有喘息的時間，還忙到泌尿道發炎，壓力大到曾一度累到落淚，而和男友Tommy的房事，由於工作過於繁忙，頻率大約只有三天一次。儘管如今擁有3間公司，收入也有所增加，但丟丟妹坦承重新接手舊平台後，流量和觸及率比巔峰時期下滑許多，從原本的百萬瀏覽率降到僅剩幾千，她表示：「我現在全力救回流量，只有吸引顧客的注意力，才能增加銷售。」也坦言這一年來景氣不佳，讓網路市場受到衝擊，為了挽救平台流量，她每天都在努力增加曝光度。除了工作壓力，她還透露自己每天得應付各種公司業務，從賣海鮮到美妝產品，腦袋幾乎無法休息，還忙到泌尿道發炎，只有在過年時能休息10天，這樣連續工作的狀態讓她累到忍不住落淚，還好有男友Tommy的陪伴與支持，男友一直陪在身邊幫助她分擔公司事務，目前就像是她的「無酬員工」，連原本不認可男友的爸爸，都越來越認可男友。雖然事業成功拓展，但丟丟妹也坦言，由於工作過於繁忙，和男友現在的房事頻率大約只有三天一次，儘管如此丟丟妹與Tommy的感情依然穩定、互相扶持，大讚男友是她的最強後盾。