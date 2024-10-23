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▲潭美颱風與東北季風於巴士海峽至臺灣東側外海一帶輻合，在台灣東方海面產生共伴效應。（圖／中央氣象署提供）

▲24日、25日基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

▲全台停止上班上課雨量參考基準一覽表。（圖／截取自全國法規資料庫）

中央氣象署指出，第20號颱風潭美目前位於菲律賓呂宋島東方海面，朝西北西轉西北前進，將在今晚接近並登陸呂宋島，其北上之颱風環流，伴隨豐沛水氣與東北季風於巴士海峽至臺灣東側外海一帶輻合，預計明天（24日）至週五（25日）北海岸、雙北宜花山區有豪雨以上機會。雖潭美颱風沒有侵台機會，但事實上水災也被納入停班停課標準，《NOWnews》整理全台各縣市豪雨假標準一次看。中央氣象署今（23）日17:00起啟動「劇烈豪雨作業」，由於潭美颱風與東北季風於巴士海峽至臺灣東側外海一帶輻合，在台灣東方海面產生共伴效應，迎風面北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其。下午起基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區有局部大雨發生，臺北市山區、宜蘭縣山區已有長延時豪雨。據氣象署統計指出，今（23日）0時至16時止出現最大之時雨量、最大 3 小時雨量皆為臺北市擎天崗，分別為 28毫米及72毫米；最大累積雨量為臺北市擎天崗166毫米、宜蘭縣東澳嶺183毫米，降雨集中在基隆北海岸、大臺北、宜蘭地區。隨著颱風接近並通過呂宋島，今夜起加上颱風外圍環流影響，北部及東半部地區雨勢將逐漸增加。今晚基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；基，北部地區有局部短暫陣雨，尤其24日基隆北海岸及大臺北山區、東北部山區、東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區為多雲，25日東北部及東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨。◾水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。◾各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。