台北大巨蛋商圈熱鬧可期，有「美國最強炸雞」之稱的Popeyes進駐台灣，今（23）日開幕第二間光復店街邊門市，預計上午10:00營業時間還沒到，就有民眾冒著風雨在騎樓等候，《NOWnews今日新聞》記者現場直擊，訪問了排第一位的頭香竟然還是韓國人，與好友作伴兩人至少已經等了2小時。越接近中午用餐時間人潮湧現，開幕優惠免費送吃限量300份的「比司吉」，也只花1小時就搶完。
來自美國路易斯安那州、主打秘製肯瓊香料醃漬酥炸的Popeyes炸雞，相中台北大巨蛋輪番開打的球賽、演唱會，能帶動週邊國父紀念館商圈吸引區域龐大人潮；繼台灣一號店進駐北車商圈台北許昌店後，全台二店「Popeyes光復店」今直接挑戰，插旗麥當勞、蘇阿姨比薩屋同一條路上的速食一級戰區。
《NOWnews今日新聞》記者現場直擊，預計上午10:00營業開門的時間還沒到，已有民眾冒著風雨在騎樓等候，訪問頭香居然還是一對韓國朋友。有趣的是，其實Popeyes炸雞還比台灣更早進軍韓國；原來頭香因為知道Popeyes的美味，目前居住於台灣才趕來排隊，她與好友作伴兩人至少已經等候2小時。
好奇來自韓國的消費者，是否為了Popeyes的韓式口味炸雞而來，這一點鐵粉倒是堅定地表示「就是要吃最經典的原味」。還碰巧遇上曾出國吃過韓國Popeyes、也在台灣開幕後嚐鮮Popeyes的達人分析，他認為「台灣的Popeyes炸雞吃起來比韓國Popeyes美味」。
越接近中午用餐時間，Popeyes光復店的人潮也湧現，店門口最多一度有10人左右排隊。而首三日開幕優惠，今免費送吃限量300份的「比司吉」，也只花1小時就搶完；消費者只要加入Popeyes LINE官方帳號並購買個人或多人套餐，即可免費獲得Popeyes經典美味餐點乙份，明10月24日贈送「肯瓊裹漿脆脆薯條(S)」乙份、最後一天10月25日則贈送「一顆檸檬鮮飲」乙杯；每日限量300份。另加入LINE好友並綁定會員，還能加碼獲得「香炸布朗尼」小點兌換券。
而今天同時也是台灣麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，首日11:00開賣「《獵人》角色卡」盲包，各地門市幾乎掀起暴動排隊人潮。業者證實，全台限量30萬包已於「下午兩點左右全數售罄」，等於創下「3小時完售」的瘋狂紀錄。粉絲們因而轉往官方Facebook粉絲團，群攻「獵人卡片收藏冊」抽獎活動，稍早還曾出現「一秒一留言」的狂刷舉動，現已累積17.4萬則留言喊聲一起同行。
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《NOWnews今日新聞》記者現場直擊，預計上午10:00營業開門的時間還沒到，已有民眾冒著風雨在騎樓等候，訪問頭香居然還是一對韓國朋友。有趣的是，其實Popeyes炸雞還比台灣更早進軍韓國；原來頭香因為知道Popeyes的美味，目前居住於台灣才趕來排隊，她與好友作伴兩人至少已經等候2小時。
好奇來自韓國的消費者，是否為了Popeyes的韓式口味炸雞而來，這一點鐵粉倒是堅定地表示「就是要吃最經典的原味」。還碰巧遇上曾出國吃過韓國Popeyes、也在台灣開幕後嚐鮮Popeyes的達人分析，他認為「台灣的Popeyes炸雞吃起來比韓國Popeyes美味」。
越接近中午用餐時間，Popeyes光復店的人潮也湧現，店門口最多一度有10人左右排隊。而首三日開幕優惠，今免費送吃限量300份的「比司吉」，也只花1小時就搶完；消費者只要加入Popeyes LINE官方帳號並購買個人或多人套餐，即可免費獲得Popeyes經典美味餐點乙份，明10月24日贈送「肯瓊裹漿脆脆薯條(S)」乙份、最後一天10月25日則贈送「一顆檸檬鮮飲」乙杯；每日限量300份。另加入LINE好友並綁定會員，還能加碼獲得「香炸布朗尼」小點兌換券。
而今天同時也是台灣麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，首日11:00開賣「《獵人》角色卡」盲包，各地門市幾乎掀起暴動排隊人潮。業者證實，全台限量30萬包已於「下午兩點左右全數售罄」，等於創下「3小時完售」的瘋狂紀錄。粉絲們因而轉往官方Facebook粉絲團，群攻「獵人卡片收藏冊」抽獎活動，稍早還曾出現「一秒一留言」的狂刷舉動，現已累積17.4萬則留言喊聲一起同行。