被視為肯德基勁敵的「美國最強炸雞」Popeyes今年5月登陸台灣，在北車商圈掀起200人包圍台北許昌店、排隊5小時的超狂紀錄。如今，Popeyes二店地點曝光了，「Popeyes台北光復店」靠近捷運國父紀念館站、攻佔台北大巨蛋商圈，將要力拚麥當勞、蘇阿姨比薩屋開打速食戰。
美國Popeyes大力水手炸雞上半年在台掀起一波炸雞狂潮，主打秘製肯瓊香料醃漬酥炸的「爽脆炸雞」與「
布里歐雞腿堡」，圈粉流行天后碧昂絲、喬納斯兄弟、金卡戴珊、Cardi B等明星，暴紅的「罪惡美食」還登上《Eater》及《時代雜誌》等全球知名美食評論網。全台首店5月開幕日才清晨6點就吸引頭香卡位，在北車商圈掀起200人包圍台北許昌店、排隊5小時的超狂紀錄。
炸雞控們總算等到二店「Popeyes台北光復店」來了，在Google Map地圖上已曝光地標，透露地點就在「台北市大安區光復南路244號」，靠近捷運國父紀念館站，看得出來鎖定攻佔台北大巨蛋商圈。據了解，目前門市已盡速裝潢中，最快就是10月～11月可望迎接開幕。
而且同一條路上還有生意超好的「麥當勞」，以及每天排隊、粉絲暱稱被披薩耽誤的炸雞店「蘇阿姨比薩屋」，最強炸雞的速食戰一觸即發；更不用說台北大巨蛋也才全新進駐韓國頂流明星全智賢最愛的「bhc CHICKEN」、開幕台潮「週末炸雞漢堡俱樂部」，炸雞一級戰區儼然成形。
Popeyes在台灣還特別推出全新數位服務，提供會員專屬「預訂自取」功能，透過線上預訂餐點，即可選擇二周內的取餐時間再到店自取；並針對台灣消費者偏好雞腿的口味，設計推出「
都是腿純享餐」滿足炸雞腿控。而且今年只要綁定加入Popeyes的LINE官方會員，即可免費贈送「香炸布朗尼」乙份，除了會員秘製專屬優惠、還可享生日禮「私房秘製比司吉」，以及每消費10元累點換回饋優惠。
另外，肯德基40週年適逢萬聖節推出「好大一顆南瓜桶」放滿「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋雙色轉轉QQ球＋香酥脆薯(中)＋可愛限量南瓜桶」優惠價1199元；即日起至11月30日，持「好大一顆南瓜桶」至門市，還可以61折優惠購買指定8塊雞桶優惠套餐，開吃「咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻 x 4＋比司吉 x 4」才599元。還全新上市大人系「川麻湘辣紙包雞」。
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炸雞控們總算等到二店「Popeyes台北光復店」來了，在Google Map地圖上已曝光地標，透露地點就在「台北市大安區光復南路244號」，靠近捷運國父紀念館站，看得出來鎖定攻佔台北大巨蛋商圈。據了解，目前門市已盡速裝潢中，最快就是10月～11月可望迎接開幕。
而且同一條路上還有生意超好的「麥當勞」，以及每天排隊、粉絲暱稱被披薩耽誤的炸雞店「蘇阿姨比薩屋」，最強炸雞的速食戰一觸即發；更不用說台北大巨蛋也才全新進駐韓國頂流明星全智賢最愛的「bhc CHICKEN」、開幕台潮「週末炸雞漢堡俱樂部」，炸雞一級戰區儼然成形。
Popeyes在台灣還特別推出全新數位服務，提供會員專屬「預訂自取」功能，透過線上預訂餐點，即可選擇二周內的取餐時間再到店自取；並針對台灣消費者偏好雞腿的口味，設計推出「
另外，肯德基40週年適逢萬聖節推出「好大一顆南瓜桶」放滿「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋雙色轉轉QQ球＋香酥脆薯(中)＋可愛限量南瓜桶」優惠價1199元；即日起至11月30日，持「好大一顆南瓜桶」至門市，還可以61折優惠購買指定8塊雞桶優惠套餐，開吃「咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻 x 4＋比司吉 x 4」才599元。還全新上市大人系「川麻湘辣紙包雞」。