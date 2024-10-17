肯德基勁敵「美國最強炸雞」Popeyes繼北車商圈台北許昌店後，二店「Popeyes光復店」確定於10月23日進駐台北大巨蛋商圈，捷運國父紀念館站，力拚麥當勞、蘇阿姨比薩屋的地點曝光，首三日開幕優惠加入LINE官方帳號並綁定好友，就能免費吃Popeyes，開幕地點、時間、優惠資訊一次整理。
相中大巨蛋商圈輪番開打的球賽、演唱會，能吸引區域龐大人潮，與國父紀念館周邊觀光商機，在全球開設超過4300間餐廳的Popeyes，台灣二店「Popeyes台北光復店」插旗光復南路上，直接挑戰炸雞一級戰區。
來自來自美國路易斯安那州的Popeyes，主打秘製肯瓊香料醃漬酥炸的「爽脆炸雞」，每一塊炸雞都經過 12 小時的肯瓊秘方醃製，進行 20 次手工裹粉翻攪，再以牛油炸製出香脆多汁的口感；後更開發「
布里歐雞腿堡」也圈粉無數。
受到流行天后碧昂絲、喬納斯兄弟、金卡戴珊、Cardi B等明星熱愛，更曾登上《Eater》及《時代雜誌》等全球知名美食評論網，暴紅的「罪惡美食」讓人難以招架，分店遍及近40個國家，所到之處都掀起速食品牌激戰；今年5月登陸台灣也在北車商圈創下排隊5小時的超狂紀錄。
二店「Popeyes台北光復店」如今確定地點，位在靠近捷運國父紀念館站，臨近麥當勞、蘇阿姨比薩屋，還將與台北大巨蛋全新進駐韓國頂流明星全智賢最愛的「bhc CHICKEN」、台潮「週末炸雞漢堡俱樂部」競爭。
「Popeyes光復店」整體設計風格同樣以橘、藍色為主調，以大膽鮮明的色彩詮釋發源地的嘉年華精神和熱情文化，營造活力用餐氛圍。充分運用街邊店優勢，採大面積的落地窗讓飽滿陽光通透店內。Popeyes更在地化創新設計在台獨賣的「
都是腿純享餐」，使用全雞腿肉滿足特愛雞腿的台灣消費者。目前Popeyes也已開放預訂自取服務，將更方便光復店觀賽與欣賞演唱會民眾，輕鬆提前下單、快速取餐，不用擔心排隊延誤行程。
📌炸雞控免費吃Popeyes！光復店「開幕優惠」一次整理
「Popeyes光復店」開幕首三日10月23日至10月25日，加入Popeyes LINE官方帳號並購買個人或多人套餐，即可免費獲得Popeyes經典美味餐點乙份，每日限量300份。10月23日贈送「私房秘製比司吉」乙顆、10月24日贈送「肯瓊裹漿脆脆薯條(S)」乙份、10月25日贈送「一顆檸檬鮮飲」乙杯；加入LINE好友並綁定會員，加碼獲得「香炸布朗尼」小點兌換券。
Popeyes光復店 餐廳資訊
地址：台北市大安區光復南路244號
時間：10:00-22:00
而繼光香香雞則開賣「香香奶辣腿丁」，選以鮮嫩多汁的雞腿肉酥炸出咔滋口感，搭配特調的奶辣醬料，吃得到溫和辣感，而且整塊都是肉的雞腿丁部位，可以爽快大口咬不怕吃到骨頭，
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來自來自美國路易斯安那州的Popeyes，主打秘製肯瓊香料醃漬酥炸的「爽脆炸雞」，每一塊炸雞都經過 12 小時的肯瓊秘方醃製，進行 20 次手工裹粉翻攪，再以牛油炸製出香脆多汁的口感；後更開發「
受到流行天后碧昂絲、喬納斯兄弟、金卡戴珊、Cardi B等明星熱愛，更曾登上《Eater》及《時代雜誌》等全球知名美食評論網，暴紅的「罪惡美食」讓人難以招架，分店遍及近40個國家，所到之處都掀起速食品牌激戰；今年5月登陸台灣也在北車商圈創下排隊5小時的超狂紀錄。
二店「Popeyes台北光復店」如今確定地點，位在靠近捷運國父紀念館站，臨近麥當勞、蘇阿姨比薩屋，還將與台北大巨蛋全新進駐韓國頂流明星全智賢最愛的「bhc CHICKEN」、台潮「週末炸雞漢堡俱樂部」競爭。
「Popeyes光復店」整體設計風格同樣以橘、藍色為主調，以大膽鮮明的色彩詮釋發源地的嘉年華精神和熱情文化，營造活力用餐氛圍。充分運用街邊店優勢，採大面積的落地窗讓飽滿陽光通透店內。Popeyes更在地化創新設計在台獨賣的「
📌炸雞控免費吃Popeyes！光復店「開幕優惠」一次整理
「Popeyes光復店」開幕首三日10月23日至10月25日，加入Popeyes LINE官方帳號並購買個人或多人套餐，即可免費獲得Popeyes經典美味餐點乙份，每日限量300份。10月23日贈送「私房秘製比司吉」乙顆、10月24日贈送「肯瓊裹漿脆脆薯條(S)」乙份、10月25日贈送「一顆檸檬鮮飲」乙杯；加入LINE好友並綁定會員，加碼獲得「香炸布朗尼」小點兌換券。
Popeyes光復店 餐廳資訊
地址：台北市大安區光復南路244號
時間：10:00-22:00
而繼光香香雞則開賣「香香奶辣腿丁」，選以鮮嫩多汁的雞腿肉酥炸出咔滋口感，搭配特調的奶辣醬料，吃得到溫和辣感，而且整塊都是肉的雞腿丁部位，可以爽快大口咬不怕吃到骨頭，