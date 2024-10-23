經典動畫的靈魂人物之一緒方惠美，即將於11月23日在台北舉辦首次粉絲見面會！作為許多動漫迷心中的傳奇聲優，緒方惠美曾為多部代表作中的角色配音，包括《幽遊白書》中的冷靜機智的藏馬、《新世紀福音戰士》中飽受內心掙扎的碇真嗣、《美少女戰士》中帥氣的天王遙、《庫洛魔法使》裡溫柔的月城雪兔，以及《咒術迴戰》中深情卻強大的乙骨憂太。這次的粉絲見面會不僅讓大家有機會親眼見到緒方惠美，還能與這位聲優巨星近距離互動，重溫那些感動人心的經典角色瞬間。
從經典角色到新世代偶像 緒方惠美以聲音征服觀眾
緒方惠美自出道以來，聲音魅力無可取代，她以深刻而富有層次的聲音表現征服了無數觀眾。1990年代，她憑藉在《新世紀福音戰士》中的演出一舉成名，成功塑造了「碇真嗣」這個情感深沉、內心矛盾的角色，並為後來一系列複雜角色的配音打下了基礎。
隨著動畫文化的全球化發展，緒方的角色也走進了新一代的年輕觀眾心中。她在《咒術迴戰》中為乙骨憂太配音，將這個角色的多重面向；從脆弱到強大、從絕望到重生，詮釋得淋漓盡致。緒方獨特的聲音不僅傳達角色的情感，也將他們的故事變得更加深刻，引領觀眾感同身受。
首場見面會 台灣粉絲的夢幻機會
這次的粉絲見面會對於台灣的動漫迷來說是千載難逢的機會。活動現場，粉絲們將有機會與緒方惠美面對面，聆聽她分享經典角色的配音故事，並深入了解她如何從聲音中賦予角色生命，甚至可能聽到她重現一些經典的角色台詞。
活動日期：2024/11/23（六)
活動時間：13:00~14:30
活動地點：Westar
活動地址：台北市萬華區漢中街116號8樓
售票時間：2024/10/26 中午12點
購票方式：僅限KKTIX網站購票(#全場皆為實名制對號入座)
票 價：
特區 : NT$3500
一般：NT$2500
線上：NT$1200 (不留檔回放）
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緒方惠美自出道以來，聲音魅力無可取代，她以深刻而富有層次的聲音表現征服了無數觀眾。1990年代，她憑藉在《新世紀福音戰士》中的演出一舉成名，成功塑造了「碇真嗣」這個情感深沉、內心矛盾的角色，並為後來一系列複雜角色的配音打下了基礎。
隨著動畫文化的全球化發展，緒方的角色也走進了新一代的年輕觀眾心中。她在《咒術迴戰》中為乙骨憂太配音，將這個角色的多重面向；從脆弱到強大、從絕望到重生，詮釋得淋漓盡致。緒方獨特的聲音不僅傳達角色的情感，也將他們的故事變得更加深刻，引領觀眾感同身受。
首場見面會 台灣粉絲的夢幻機會
這次的粉絲見面會對於台灣的動漫迷來說是千載難逢的機會。活動現場，粉絲們將有機會與緒方惠美面對面，聆聽她分享經典角色的配音故事，並深入了解她如何從聲音中賦予角色生命，甚至可能聽到她重現一些經典的角色台詞。
活動日期：2024/11/23（六)
活動時間：13:00~14:30
活動地點：Westar
活動地址：台北市萬華區漢中街116號8樓
售票時間：2024/10/26 中午12點
購票方式：僅限KKTIX網站購票(#全場皆為實名制對號入座)
票 價：
特區 : NT$3500
一般：NT$2500
線上：NT$1200 (不留檔回放）