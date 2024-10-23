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▲TPOC台灣議題研究中心公布立法院聲量王，民眾黨立委黃國昌拿下第一，但其輿論反應毀譽參半。（圖／翻攝自TPOC網站）

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，今（23）日公布立法院藍綠白立委聲量王，而立法院長韓國瑜日前首次擔任國慶慶籌會主委，積極宣傳中華民國得到不少聲量僅拿下第二，第一名則為民眾黨立委黃國昌，聲量遠勝於其他立委，主要熱門話題是為柯文哲抱不平，此外頻頻槓上民進黨立委與官員，挹注不少聲量，然而輿論反應毀譽參半，並非一面倒支持。第一名是民眾黨立委黃國昌，總聲量突破2.7萬則，遠超其他立委同事，主要的網路熱門話題包括為柯文哲抱不平批民進黨政府「黨檢一家」、接受媒體專訪等，另外在立法院質詢攻防過程間，頻頻槓上民進黨立委和官員，也挹注不少聲量，但輿論反應有正有負，並非一面倒支持。TPOC台灣議題研究中心今日先是國會藍綠白聲量表現，民眾黨立委平均每人有4486則聲量居冠，超過國民黨2207則、民進黨1344則；中位數部分，國民黨中位數為800則左右、民進黨為近700則、民眾黨高達約千則；至於總聲量面向，國民黨立委總聲量超過80萬則，民眾黨立委以54.1萬則緊追在後，民進黨立委則為53.8萬則左右。TPOC細究藍綠白三黨的「聲量王」，排名第10名的是國民黨立委翁曉玲，聲量超過5000則，其網路熱門話題為提案修法提高大法官判決的同意門檻，遭質疑若立法權凌駕其他憲政機關有違憲疑慮，引發政治風暴。第9名是國民黨立委謝龍介，聲量約5300多則，觀察其熱門話題，包括他批評總統賴清德「祖國論」兩岸論述，還對嗆日本學者小笠原，吸引關注；第8名是國民黨立委王鴻薇，熱門話題除了點評基隆市長謝國樑罷免案結果象徵「反惡罷」成功，直指民進黨將面臨秘書長林右昌去留等三大問題，另點名「新青安」政策淪為高房價元兇，也獲得網友迴響討論，總聲量約7000多則。第7名是民進黨立委王定宇，在約7300則聲量中，其熱門話題內容多為「打柯」言論，例如搶先爆料電視台將公開「非常可怕的獨家」暗示USB疑雲，或質疑民眾黨主席柯文哲之妻陳佩琪4300萬商辦轉帳紀錄疑點等，均獲不少關注；第6名是民進黨立委許智傑，其熱門話題包括他被點名為下屆高雄市長候選人潛在人選，在網友討論高雄市長陳其邁接班人時，屢屢受矚目，另外他預言「罷免潮來了」引發政治風暴，使總聲量衝高超過7300多則。第5名是國民黨立委羅智強，他的聲量超過8900多則，熱門話題除了有積極點評各種時事議題，最重要的是，其言論、質詢畫面等經常被YouTube頻道「比特王出任務」轉載引用，進一步達到擴散影響力的效果。第4名是民進黨立委吳思瑤，得利於擔任黨團幹部，幾乎每天都親上火線回應時事議題，使她的聲量累積超過1.1萬則，其網路熱門話題如強調對於柯文哲案立場是「不攻擊、不預設立場、不政治干預、不操弄民粹」，反批民眾黨政治施壓司法辦案，引發輿論熱議。第3名是國民黨立委徐巧芯，總聲量約1.6萬餘則，其熱門話題多是立法院質詢、開記者會的砲火，但正反意見兩極，例如質詢中科院後被批評「雞同鴨講」，而在詢問「打靶SOP」時讓國防部長顧立雄一時語塞講不出話，都成為媒體報導焦點。第2名是向來擁有高聲量的立法院長韓國瑜，總聲量超過2.2萬則，觀察其網路熱門話題，包括在慶祝中華民國雙十國慶期間，他積極宣傳中華民國，凝聚藍營支持者信心，更使藍營士氣大振，頻頻留言表達支持、互道「中華民國生日快樂」，成為推升聲量助力。第1名是民眾黨立委黃國昌，總聲量突破2.7萬則，遠超其他立委同事，主要的網路熱門話題包括為柯文哲抱不平批民進黨政府「黨檢一家」、接受媒體專訪等，另外在立法院質詢攻防過程間，頻頻槓上民進黨立委和官員，也挹注不少聲量，但輿論反應有正有負，並非一面倒支持。