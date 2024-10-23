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中央銀行8、9月陸續約談銀行及祭出第7波打炒房措施，不過，根據央行今（23）日公布最新統計，國內5大公股行庫9月新承作房貸金額仍突破千億元，達到1110.46億元，房貸利率則下滑0.004個百分點，央行解釋主要是整批分戶貸款數量較多，加上銀行加速處理堆積的首購、自住案件所致。不過，央行也透露，經詢問後，銀行是有利率調整動作，而且可能是一致性往上，非個別銀行調整，至於實際調整情況，要等銀行回報數字才能得知。央行今日公布9月包括台灣銀行、合庫銀行、土地銀行、華南銀行及第一銀行的新承做放款加權平均利率2.146%，較8月的2.125%上升0.021個百分點，主要是因週轉金貸款利率較8月上升所致。值得注意的是，央行8月中旬陸續找34家國銀「喝咖啡」進行道德勸說，9月又祭出第7波選擇性信用管制，希望降低房市預期心理。不過，5大行庫新承做房貸金額在8月罕見大減之後，9月又衝高，並突破千億元大關，來到1110.46億元，月增143.05億元。對此，央行表示，銀行回報主要是9月整批分戶數量較多，並加速處理之前堆積的新青安、首購自住案件，使得9月新增房貸金額攀升，也因首購、自住的占比上升，已突破8成，房貸利率也相對較低，9月新增房貸平均利率2.19%，較8月下滑0.004個百分點，央行也會持續觀察數據化及市況發展。至於9月新青安在新承作房貸的占比，已從8月的35.73%降至34.37%，央行認為，從金額來看，新青安與購屋貸款金額雙雙走揚，但購屋貸款規模較大、分母擴大，導致新青安占比往下走。對於市場傳出不少銀行房貸額度面臨滿水位，貸款審核條件更嚴格，加上央行調升存款準備率，房貸利率也拉升，第4季新增房貸利率區間恐再上升。對此，央行表示，經向銀行詢問是有利率調整動作，不過，看起來銀行調整利率是一致性的，但還是要看最後銀行回報的數字。