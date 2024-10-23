我是廣告 請繼續往下閱讀

▲電影界界內人員透露金賽綸與另一位新人演員正在拍攝申在浩導演執導的低成本音樂電影，劇組相關人士也出言證實。（圖／ron_sae IG）

▲金賽綸2022年時因酒駕撞毀變電箱遭逮捕，最終被測出體內酒精濃度達到0.227%。（圖／Theqoo）

南韓「最美童星」金賽綸，9歲出道混跡娛樂圈多年，從小到大始終如一的美貌與卓越的演技實力，讓她一路大受歡迎。不過在2022年時，這位由全體韓國人看著長大的女孩卻爆出酒駕爭議，當時醉酒的她不僅撞壞變電箱，酒精濃度竟高達0.227%，直接斷送演藝生涯不說還遭到全網抵制，形象一落千丈。沉寂長達2年後，近日竟有民眾目擊金賽綸在街頭拍攝電影，疑似準備復出，而製作單位也出面證實此事，引起韓網激烈的討論。據韓媒報導，有民眾曝光自己在首爾鐘路區一帶，偶遇金賽綸拍戲的消息，身著一襲白色洋裝與水色背心的金賽綸在路邊嬉笑，拍攝現場氛圍似乎相當輕鬆愉快。而經過韓媒的追問，電影界界內人員透露金賽綸與另一位新人演員正在拍攝申在浩導演執導的低成本音樂電影，劇組相關人士雖然不願透露過多內幕，但也坦言證實她確實有出演該片，似乎準備以這部作品正式復出，重新開始演藝活動。韓國多數民眾對酒駕行為非常抵制，一但酒駕的消息曝光，便會被貼上「劣跡藝人」的標籤，不過這次金賽綸復出的消息，卻並非是一面倒抵制與謾罵，不少人觀眾紛紛在論壇中表示：「比她更過份的都在活動了，也沒理由特別抵制她一人吧」、「那些霸凌、性犯罪，亂七八糟的都還在活動了，對比之下金賽綸其實也還好、「雖然我不會去看她的作品，但光酒駕比她嚴重的大有人在吧」、「她看起來也不在乎，反正這些藝人不都這樣厚著臉皮活著嗎？」雖然態度依然不友好，但比以往緩和許多，對金賽綸的包容性與更高。今年24歲的金賽綸，1歲登上雜誌封面進軍演藝圈，10歲就以電影《大叔》獲得韓國電影獎的最佳新人獎，是備受全韓國注目的童星，不過在2年前，卻傳出酒駕的消息，撞壞變電箱逃逸的她還拒絕警方酒測，最終被測出體內酒精濃度達到0.227%，遠遠超出韓國酒駕法吊銷駕照的標準，最後金賽綸被處以2000萬韓元（約46萬元新台幣）罰款，儘管她事後公開道歉，但酒駕逃逸、冷處理的「裝死」態度還是引起極大的反彈。