我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣大賽G4今（23）日回到統一獅主場台南棒球場進行，獅隊本土王牌古林睿煬在G1因背部緊繃僅投3局傷退後，能否在後續賽事中復出成為外界關注焦點。總教練林岳平在賽前透露，古林已經進行傳接球練習，狀況有所好轉，但能否進牛棚練習將是決定復出的關鍵因素。古林睿煬在台灣大賽G1主投3局，用54球無失分，僅被擊出2支安打，並送出3次三振和2次四壞保送，4局因背部緊繃提前退場，引發外界擔憂，傷勢恐影響後續比賽，他的傷勢情況也牽動獅隊投手布局。針對古林睿煬的背部傷勢恢復情況，林岳平表示：「今天古林有開始傳接球，情況比之前好，但能否進牛棚還是關鍵。」林岳平指出，如果古林睿煬無法進行牛棚練習，接下來在台灣大賽復出機率低。假設古林睿煬提前結束賽季，未來台灣大賽的投手安排將影響爭冠布局，餅總強調：「現在最重要的是贏下第4、5戰，這樣才有機會談到後面的比賽安排。」