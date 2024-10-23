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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押，有媒體報導稱其USB也遭破解，包括基隆市長謝國樑承認家族長輩給了200萬元，還有科技大佬黃崇仁與「小沈1500」，對此台北市議員簡舒培表示，無論如何都證實一件事，就是柯文哲確實收了這些錢，而且沒有在政治獻金帳目上中，越來越多證據顯示，柯文哲就是賣黨求金的金光黨，反問民眾黨「還要裝瘋賣傻、繼續硬拗嗎？」簡舒培表示，京華城弊案中，鼎越前董事長朱亞虎已經坦承行賄，而柯文哲USB被破解後，帳冊上的人也一一認了曾經送錢，無論是謝國樑承認家族長輩給了200萬元，還是沒給錢也被列在帳冊上、「很衰」的科技大佬黃崇仁，都印證「小沈1500」不僅確有其事，而且數字代表的是金額，而非民眾黨人所稱的時間。簡舒培表示，檢方追查京華城收賄金流，目前包括威京集團多名高層員工坦承公司拿錢指示要匯給民眾黨當政治獻金，成為朱亞虎跟李文宗的「7人210」對話佐證；柯文哲USB的金主名單中，包括謝國樑、黃崇仁都已經坦承不諱，甚至爆出民眾黨籍的基隆市副市長邱佩琳不止幫謝國樑送錢，還從中牽線找來一群期待藍白合的建商給了柯文哲1億元。簡舒培說，無論是承認給柯文哲200萬元的謝國樑，或是被柯文哲致電問能否幫忙而介紹標案給木可的黃崇仁，都證實了一件事，就是柯文哲的確收了這些錢，而且沒有列在民眾黨或柯競總的政治獻金帳目中。與此同時，還有十幾名黨工控訴遭到浮報薪資，民眾黨也認了這件事，卻不敢告訴大家：這些沒發給黨工的錢，到底跑去哪裡？簡舒培指出，越來越多證據顯示， 柯文哲就是賣黨求金的金光黨，一邊跟財團哭窮拿錢、一邊喊窮來募款到最後一刻，把小草當韭菜割，連連自家黨工都被當成做假帳的工具，這些錢最後到底去哪了？是不是變成阿北喜歡的形狀？不受柯文哲信任的民眾黨非核心人士們，大概也不知道，只能看著這些證據，蒼白無力的繼續喊科幻小說，再繼續看著科幻小說情節一個個成真。事到如今，民眾黨還要裝瘋賣傻、繼續硬拗嗎？看著越來越低的支持度，民眾黨還要堅持全黨挺貪污？到底是柯文哲這個騙子壞？還是民眾黨為了把柯文哲剩餘的政治能量吃乾抹淨，乾脆繼續潦下去、做詐騙集團共犯？