我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聯合勸募也發現，國內NPO仍無法跟上這波風潮。今年5月數位勸募針對492間輔助團體進行調查，發現有能力進行數位勸募僅有23%。（圖／取自聯合勸募報告）

▲聯合勸募今年首次與Line貼圖合作推出公益貼圖，只要30元銅板價，不僅可以獲得由「胖才可愛」繪製的貼圖。（圖／取自聯合勸募報告）

台灣善心不遺餘力，近年受到數位支付普及度高，愈來愈多線上平台已經設有數位勸募管道。但國內仍近8成社福團體缺乏能力推動數位勸募。對此，LINE貼圖今年與聯合勸募合作推出公益貼圖「胖才可愛」，只要購買貼圖就能幫助中小型社福團體突破數位限制。聯合勸募表示，台灣民眾從事公益不遺餘力，像是今年已連續第4年獲得亞洲公益行善指數拿下最佳表現經濟體（Doing Well），為亞洲最慈善國家。7成Z世代（1997年至2012年出生的人）已把公益融入生活，「他們認為他跟公益的距離就像他走去7-11的距離一樣，相當稀鬆平常。」而在後疫情時代，數位募款趨勢無法擋，經查有逾 85% 捐款人曾使用線上捐款，其中82.7%用信用卡刷卡，其餘是用手機支付工具。而在線上捐款平台方面，捐款人最常透過組織的官方網站捐款，其次是 LINE Pay，排名第三為臉書。而單LINE Pay愛心捐去年募款金額就高達6.2億元，創歷史新高。雖然數位勸募勢不可擋，但是聯合勸募也發現，國內NPO仍無法跟上這波風潮。今年5月數位勸募針對492間輔助團體進行調查，發現有能力進行數位勸募僅有23%。進一步分析，近3成團體既無官網，也無餘力運用其他數位平台進行勸募，而46%有架設官網的公益團體，有8成並無金流服務，只能在官網留下募款管道，麻煩民眾再到郵局撥款。聯合勸募沮喪地表示，這些團體談到推動數位募款的困境，最多人反映是專業度、人力不足，至於如何改善，接近半數團體坦言沒有餘力去面對，等於必須放棄掉日益龐大的數位勸募管道，將會持續努力帶動這些團體得以數位化。對此，聯合勸募今年首次與Line貼圖合作推出公益貼圖，只要30元銅板價，不僅可以獲得由「胖才可愛」繪製的貼圖。該貼圖將於10 月 17 到 12 月 16日兩個月期間上架，民眾只要購買貼圖，聯合勸募將可以收到捐款，並可以分配給底下的社福團體，讓國內團體也可以享有數位募款的挹注。LINE台灣貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君表示，今年是Line第4年推出公益貼圖，LINE貼圖每年都會與不同公益團體合作，當初理念是LINE貼圖有很多創作者一路也是被民眾、社會支持及喜愛，讓自己的作品可以廣為人知，也希望可以對這個社會有更多幫助。她表示，公益貼圖上架時間為10月17日到12月16日，民眾如果購買將可以持續使用，但時間一過，貼圖將會下架，希望這2個月內讓大家可以盡量響應公益購買，也期待透過貼圖展現正面影響力，促進公益環境正向發展。