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▲颱風外圍環流明天（24日）逐漸接近台灣上空，暖溼空氣加上東北季風帶來的冷空氣，會在台灣東方海面產生共伴效應。（圖／中央氣象署提供）

▲今天晚上到明天清晨（23日至24日），迎風面降雨熱區，包括基隆北海岸、宜蘭、雙北山區雨勢會逐漸增強。（圖／中央氣象署提供）

▲今天晚上八點到明晚八點（23日至24日），宜蘭山區有可能到300至390毫米，新北市、台北市、基隆北海岸會有豪雨以上等級。（圖／中央氣象署提供）

▲潭美颱風24日至25日影響最劇烈，提醒民眾做好防災準備。（圖／中央氣象署提供）

潭美颱風開始發威！今晚（23日）入夜雨勢逐漸擴展，24日、25日東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區有局部短暫陣雨，尤其24日基隆北海岸及大臺北山區、東北部山區、東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區為多雲，25日東北部及東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨，高峰時期總雨量宜蘭山區恐達600毫米至900毫米。中央氣象署預報員劉宇其表示，明天禮拜四到禮拜五清晨（24日至25日），受到潭美颱風加東北季風影響，大台北、東半部、恆春半島有豪雨發生機會，山區留意有豪雨以上等級降雨。潭美颱風影響台灣最劇烈時機點，為禮拜四到禮拜五清晨（24日至25日），颱風中心目前來到台灣南方，非常靠近菲律賓呂宋島，會在明天（24日）晚上出南海往西走，不會直接影響台灣地區以及鄰近海域。但颱風外圍環流明天（24日）逐漸接近台灣上空，暖溼空氣加上東北季風帶來的冷空氣，會在台灣東方海面產生共伴效應，預計這個雲帶在明天到週五清晨，會很靠近台灣區域，大台北、東半部恆春半島，有局部大雨或豪雨，部分地區有豪雨以上等級發生。今天晚上到明天清晨（23日至24日），迎風面降雨熱區，包括基隆北海岸、宜蘭、雙北山區雨勢會逐漸增強，入夜後降雨區域往花蓮、恆春半島擴展，明天白天到週五（24日至25日）清晨降雨最劇烈，大台北地區、恆春半島有大雨或豪雨等級降雨機會，宜蘭山區、花蓮山區有豪雨以上的降雨出現，週五（25日）白天勢逐步趨緩，週五白天東部還是有局部性大雨或豪雨。根據目前預測狀況，今天晚上八點到明晚八點（23日至24日），宜蘭山區有可能到300至390毫米，新北市、台北市、基隆北海岸會有豪雨以上等級，花蓮平地、台東山區會有大雨出現，要進入強降雨高峰，提醒大家留意！總雨量來看大台北山區、基隆北海岸、宜蘭花蓮山區總雨量會超過500毫米，宜蘭山區會到600毫米至900毫米，降雨非常可觀，提醒大家注意防汛。除了暴雨外，風力也明顯增強，今（23）日傍晚在蘭嶼車站出現14級強陣風，恆春半島有13級陣風，台南以北沿海 9~11級陣風，氣象署持續發布強風特報，明（24）日台東、恆春半島會有9~11級強陣風，當中包括蘭嶼、恆春半島以及苗栗到彰化這一段沿海、澎湖可能有12級強陣風出現，台北市區也要留意強陣風。此外，明（24）日沿海風浪大，浪高來到3米以上，澎湖、蘭嶼會來到6米左右，海況惡劣，提醒民眾也要需要注意。