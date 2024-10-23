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▲「鮨增田」(Sushi MASUDA)在日本有獲米其林二星肯定，「鮨增田台北」則由主廚小杉秀樹（左）掌管。（圖／記者葉盛耀攝）

▲鮨增田的壽司講求醋飯要有「空氣感」，而圖中福岡鰹魚握壽司的鰹魚，還以稻梗炙燒來燻過。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「鮨增田 台北」於臉書公告，將於2025年1月起停止營業。（圖／翻攝「鮨增田 台北」臉書）

全球最負盛名的米其林三星殿堂級壽司名店「數寄屋橋次郎」(Sukiyabashi Jiro)由現年超過90歲、被尊稱為「壽司之神」的小野二郎所開設。而「鮨增田 」 (Sushi MASUDA，鮨ます田)的主廚增田勵即是師出於「數寄屋橋次郎」，2019年底，「鮨增田」來台進駐文華東方酒店內設新店，如今餐廳將接近5週年之際，卻傳出將於明年2025年1月起停止營業。，開幕次年就拿到《東京米其林指南》一星肯定，而鮨增田台北店則由小杉秀樹主廚主掌，一直也是人氣餐廳，並獲選台灣《米其林指南》入選餐廳殊榮。，提供無菜單料理套餐（おまかせ，OMAKASE），尤其壽司醋飯相當講究，除了標榜用上兩種日本米，且守法完整體現各個食材的優點。記者也實際品嚐過，師傅以各樣嚴選海味所搭配製成的現捏握壽司輪番上場，像是明石真鯛、大間鮪魚大腹、福岡產鰹魚等，還有北海道馬糞海膽軍艦壽司等，風味從清鮮到濃馥，吃下來宜人可口。「鮨增田台北」當初才開設隔年即遇到疫情重創餐飲市場，疫後還特地調整過價格，中午維持每人6800元、晚餐降至每人8000元，許多名人老饕都是這家名店的座上賓，奈何如今終究將熄燈，業者於臉書公布，，因此「鮨增田 台北」將於2025年1月起停止營業。