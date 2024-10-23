全球最負盛名的米其林三星殿堂級壽司名店「數寄屋橋次郎」(Sukiyabashi Jiro)由現年超過90歲、被尊稱為「壽司之神」的小野二郎所開設。而「鮨增田 」 (Sushi MASUDA，鮨ます田)的主廚增田勵即是師出於「數寄屋橋次郎」，2019年底，「鮨增田」來台進駐文華東方酒店內設新店，如今餐廳將接近5週年之際，卻傳出將於明年2025年1月起停止營業。
「鮨增田」(Sushi MASUDA)的創辦人增田主廚共計在「數寄屋橋次郎」工作9年，2014年自立門戶，開幕次年就拿到《東京米其林指南》一星肯定，2017年又摘下二星殊榮。而鮨增田台北店則由小杉秀樹主廚主掌，一直也是人氣餐廳，並獲選台灣《米其林指南》入選餐廳殊榮。
「鮨增田 台北」所用食材幾乎全來自於日本，因此比照日本本店，在日本新年及豐洲市場停市時都會公休，提供無菜單料理套餐（おまかせ，OMAKASE），尤其壽司醋飯相當講究，除了標榜用上兩種日本米，且守法師承「日本壽司之神」稱號的小野二郎，講究每一顆現捏的握壽司要有些空氣感，恰到好處的完美力道，讓醋飯不過於紮實，軟硬適中，才能完整體現各個食材的優點。
記者也實際品嚐過，師傅以各樣嚴選海味所搭配製成的現捏握壽司輪番上場，像是明石真鯛、大間鮪魚大腹、福岡產鰹魚等，還有北海道馬糞海膽軍艦壽司等，風味從清鮮到濃馥，吃下來宜人可口。
「鮨增田台北」當初才開設隔年即遇到疫情重創餐飲市場，疫後還特地調整過價格，中午維持每人6800元、晚餐降至每人8000元，許多名人老饕都是這家名店的座上賓，奈何如今終究將熄燈，業者於臉書公布，主要原因是主廚合約即將結束且考量公司營運政策調整，因此「鮨增田 台北」將於2025年1月起停止營業。
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「鮨增田 台北」所用食材幾乎全來自於日本，因此比照日本本店，在日本新年及豐洲市場停市時都會公休，提供無菜單料理套餐（おまかせ，OMAKASE），尤其壽司醋飯相當講究，除了標榜用上兩種日本米，且守法師承「日本壽司之神」稱號的小野二郎，講究每一顆現捏的握壽司要有些空氣感，恰到好處的完美力道，讓醋飯不過於紮實，軟硬適中，才能完整體現各個食材的優點。
記者也實際品嚐過，師傅以各樣嚴選海味所搭配製成的現捏握壽司輪番上場，像是明石真鯛、大間鮪魚大腹、福岡產鰹魚等，還有北海道馬糞海膽軍艦壽司等，風味從清鮮到濃馥，吃下來宜人可口。
「鮨增田台北」當初才開設隔年即遇到疫情重創餐飲市場，疫後還特地調整過價格，中午維持每人6800元、晚餐降至每人8000元，許多名人老饕都是這家名店的座上賓，奈何如今終究將熄燈，業者於臉書公布，主要原因是主廚合約即將結束且考量公司營運政策調整，因此「鮨增田 台北」將於2025年1月起停止營業。