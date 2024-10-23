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美國總統大選進入最後倒數，賀錦麗與川普不僅爭奪搖擺州選票，近期還力求鞏固「性別選票」，川普將接受深受美國男性喜愛的知名Podcast節目《羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）專訪，賀錦麗則在接受國家廣播公司（NBC）專訪時表示，「美國已經準備好選出首位女性總統」。距離美選投票日僅剩兩週，選戰進入白熱化階段，兩位候選人正努力爭取搖擺州的選票，如今民調結果兩人仍幾乎旗鼓相當，為此雙方都加強媒體造勢宣傳力度，努力拉抬選情。現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）近期接受國家廣播公司專訪，被問及美國是否已準備好選出首位女性總統時，她明確表示回答「絕對是」，同時也提到自己會在這次歷史性競選表現得相對低調，是因為想替這個被川普「弄得精疲力竭」的國家翻開新篇章。她稱美國民眾對川普的行為和作風已經感到疲憊，這次競選是為了讓國家能夠翻過這一頁，朝著更好的未來前進；賀錦麗不久前也接受了以女性為主要聽眾的《Call Her Daddy》Podcast專訪，討論性別、墮胎權等議題，試圖吸引年輕女性以及性少數族群等選民。川普（Donald Trump）則持續鎖定以男性聽眾為主的Podcast節目，先前他在美國職業摔角退役選手「送葬者」（The Undertaker）播客節目「Six Feet Under」上，重提奧運期間的性別爭議，期間川普多次將林郁婷和哈莉芙稱爲「男性運動員」，用男性第三人稱代名詞「he/him」、「那傢伙（that guy）」等說法來稱兩名選手。此外，川普競選團隊也確定川普將於10月25日接受擁有數百萬訂閱者和追蹤者收聽的知名Podcast節目《羅根體驗》的專訪。這場訪談在德州奧斯汀錄製，儘管羅根曾公開批評過川普的部分政策，但他也表達過對川普經濟政策的讚賞，因此這場訪問也被視為川普吸引年輕男性選票的重要一環。