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2024美國大選剩下不到2週就要登場，微軟（Microsoft）週三發布的一篇部落格文章警告，一個伊朗駭客組織正在積極搜尋與美國選舉相關的網站和媒體，明顯是在為更多的「直接影響行動」做準備。根據《路透社》報導，微軟已經識別出一個名為「棉花沙暴」（Cotton Sandstorm）的伊朗駭客組織，該組織與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關，正在積極搜尋、偵察美國與選舉相關的網站和媒體機構，以尋找漏洞。研究人員補充說明，有鑑於該組織的運作模式、干預選舉的歷史，隨著大選日臨近，活動勢必將有所增加，事態發展令人擔憂。報導引述美國官員說法，「棉花沙暴」也曾在2020年的大選前發起網路影響行動，包括冒充右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys），向佛羅里達州居民發送了數千封電子郵件，威脅他們把票投給川普，並發布影片試圖製造混亂和懷疑。選後還鼓吹選民，對否認存在普遍選舉詐欺的選舉官員實施暴力行為。對此，伊朗常駐聯合國代表團發言人駁斥稱，這類指控毫無根據，完全不可接受，強調：「伊朗沒有任何動機或意圖干涉美國大選。」