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知名電動車大廠特斯拉（Tesla），當地時間週三公布第3季財報，因為利潤優於預期，所以儘管營收略低，其股價在美股盤後交易一度飆升12%。投資人一方面對於特斯拉業績好轉、毛利率上升、便宜電動汽車將於明年投產等消息感到欣喜，但同時也相當關注特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），近來高調支持美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）一事，是否會影響公司經營及品牌形象。根據財經外媒《CNBC》報導，特斯拉每股純益調整後0.72美元，高於預期的0.58美元；營收251.8億美元則略低於預期的253.7億美元，但已比去年同期的233.5億美元成長8%；毛利率19.8%也比預期的16.8%好。這份財報是在特斯拉10日的「We,Robot」發表會、介紹命名為Cybercab的自駕計程車Robotaxi後不到2週發布的，當時因為Robotaxi沒能給投資者留下深刻印象，缺乏細節等緣故，一度導致特斯拉股價大跌。報導提到，現在正值美國總統大選前不到2週，根據投資人透過線上平台「Say Technologies」提交的問題來看，有蠻多特斯拉的股東，都想知道馬斯克支持川普一事，將如何影響特斯拉及其股價。其中1位匿名投資人就打下：「馬斯克有權表達他的政治觀點，但他的公共激進主義，似乎與他作為執行長、保護股東的責任有矛盾，特斯拉如何解決這個問題？它能否確保馬斯克的行為，不會損害銷售或成長？」儘管馬斯克的政治傾向，對特斯拉的財務影響難以被量化，但Interband Global執行長布魯羅（Gonzalo Brujo）表示，任何與政治因素結盟的品牌或企業執行長都是在冒險，可能導致兩極分化、失去客戶。深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）的蒙斯特也在月初一份報告提到，馬斯克過去幾個月加強政治性發言，可能導致季度交付量減少。